28/06/2017 -

Actualmente, ¿la nueva generación de periodistas se ve influenciada por el show de la TV o apuesta a marcar esas diferencias que lo hacen únicos?

No, hoy, con el poder que tienen los medios y el poder que tienen las redes sociales, en general, todos buscan lo que tienen los otros y se olvidan de sí mismo. También nos pasa en la vida. Nos vestimos como se visten los otros y no como nos gustaría vestirnos a nosotros mismos y hablamos como hablan los otros en la tele. Hay mucho copiado. También pasa con los nuevos profesionales. Muy pocos se animan a ser distintos y a marcar un terreno distinto al resto. A mi criterio, el verdadero camino porque es lo que te va a hacer distinto al resto. Hay muchos ejemplos de actores, de actrices que se animan a eso y logran destacarse. Hay que tener algunas otras cuestiones: dones, habilidades, constancia, formarse. No es un camino sencillo de hago lo que el resto no hace y está. También hay que leer, estar en contaco con la gente y tener una buena agenda.