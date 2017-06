Silvina habló de su intimidad con "El Polaco": "En la cama es un diez"

28/06/2017 -

Silvina Luna se prendió a un picante reportaje hot y destacó que "El Polaco, en la cama es un diez. Con el único que tengo fantasías es con El Polaco".

La DJ y participante del "Bailando" contó que quiere que se haga justicia en su caso contra el doctor Aníbal Lotocki y aseguró que hoy no se operaría si regresara al pasado porque le tocó un mal profesional.

"Ojalá que pronto haya novedades en la Justicia sobre Lotocki, me gustaría que se haga justicia, la ley dirá. Hoy no me operaría si regresara al pasado, tuve la mala suerte de que me tocó un mal profesional, en su momento era más chica", señaló. Feliz con su noviazgo, Silvina se refirió al conflicto que atraviesa el cantante de cumbia con su exmujer, Valeria Aquino.

"No hace falta que le pregunte a El Polaco si es verdad que le pegó a Valeria Aquino, es una excelente persona, un laburante pero obviamente que hay gente que se cuelga cuando uno está expuesto y aprovecha de esa situación, es parte del combo,hay gente que te quiere y que no te quiere’, expresó Luna en el ciclo de Ulises Jaitt.