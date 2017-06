Fotos El sudeste ya tiene los ganadores para la instancia Inter-Regional de los Juegos Deportivos

La instancia regional de los Judepro, se jugaron ayer en la ciudad de Añatuya, con la participación de ocho delegaciones, Los Juríes, Bandera, El Cuadrado, Real Sayana, Colonia Dora, Icaño, Herrera, Lugones y Añatuya. Los clasificados, participaran de la instancia Inter Regional en los próximos días.

Ganadores

Futbol Masculino Sub 14: Club Juríes. Básquet sub 14 femenino 3 x 3: Boca Juniors de Añatuya. Sub 16 femenino 3 x 3: Colonia Dora. Sub 14 masculino 3 x 3: Bandera. Sub 16 masculino 3 x 3: Colonia Dora. Sub 17 masculino 5 x 5: Bandera. Sub 15 masculino 5 a 5: Boca Juniors de Añatuya.

Atletismo

80 metros sub 14 femenino: Romina Mojica (Bandera) y Lourdes Gotseni (Los Juríes), pasan las dos a la instancia inter regional. 80 metros sub 14 masculino: Facundo Páez (Los Juríes). 100 metros sub 17 masculino: Romina Gorosito (Real Sayana). 100 metros sub 17 femenino: Flavia Torrez (Añatuya).

Lanzamiento bala sub 14 femenino: Nahiara Godoy (Bandera) y Aylen Flamenco (Bandera), pasan las dos a la instancia inter regional. Sub 17 masculino: Braian Ledesma (Real Sayana). Sub 17 femenino: Erika Leguizamón (Lugones).

Vóley

Sub 14 escolar femenino: Icaño. Sub 14 escolar masculino: Icaño. Sub 15 masculino: Bandera. Sub 15 femenino: Bandera. Sub 17 femenino: Bandera. Sub 17 masculino: Escuela Técnica Nº 4 (Añatuya).





Hockey femenino

Sub 14: Los Juries. Sub 16: Añatuya Hockey.

El futbol en la categoría sub 16, se suspendió por cuestiones climáticas, el partido final Central Argentino de herrera vs la merced de Añatuya, se jugara el viernes 30 a las 16 en cancha de veteranos.