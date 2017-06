La carta del novio de uno de los jóvenes que murió en Mendoza

Fotos La pareja, antes del accidente.

Hoy 17:54

En las últimas horas, Agustín Ramírez publicó una sentida carta a su novio, Marcos Agustín Velázquez (19), quien murió trágicamente en el accidente del micro que volcó en San Rafael, provincia de Mendoza.

“Hoy el cielo tiene una nueva estrellita, un nuevo ángel, mi ángel guardián. No caigo, no quiero entenderlo, te me fuiste mí amor”, expresó el adolescente en su Facebook. Lee la carta completa.