CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Junio 2017

A LAS 21.30 FANNY, LA FAN

Hoy 20:46 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 FANNY, LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

23.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

14.45 COPA FIFA CONFEDERACIONES RUSIA 2017

17.00 CLÁSICO NACIONAL

19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ANIMALANDIA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINOS DE FE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.31 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA

09.41 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.55 ESPEJITO, ESPEJITO

12.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

14.15 PADDINGTON

16.01 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

17.56 FUERZA G

19.44 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

22.00 LOS INCREÍBLES


TCM

07.38 ALF (TEMPORADA 4)

08.04 ST. ELMO’S FIRE

10.04 NO NOS DEJES COLGADAS

11.49 ESTE ES ELVIS

13.43 ALF (TEMPORADA 4)

14.09 JACK FROST

16.05 EL MAJESTIC

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 2)

20.08 CASADOS CON HIJOS

20.34 LA NIÑERA

21.00 RIESGO TOTAL

23.00 LA PANTERA ROSA

23.30 LÍNEA MORTAL


TNT

08.08 VIDA SALVAJE

09.38 SUPERMAN REGRESA

12.29 LA MONTAÑA EMBRUJADA

14.21 FIN DE CURSO

16.14 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

17.58 GRAVEDAD

19.51 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

23.00 ENTREGA EXPLOSIVA

00.50 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LA IMPOSTORA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INVERNADERO

11.00 HOUSE M.D., SENTIDO

12.00 HOUSE M.D., CAÍN Y ABEL

13.00 GRIMM, EL OGRO

13.50 DETECTIVES MEDICOS S13, OJO AVIZOR

14.20 SHREK 2

16.00 HOUSE M.D., TBD

17.00 HOUSE M.D., LÍNEAS EN LA ARENA

18.00 GRIMM, DE HOMBRES Y RATONES

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES

21.00 CHICAGO JUSTICE, ENGÁÑAME DOS VECES

22.00 SHADES OF BLUE, QUIENQUIERA QUE LUCHE CONTRA MONSTRUOS

23.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA


STUDIO UNIVERSAL

09.05 MARIA MONTEZ

11.05 AMOR DE VERANO

12.55 TRIPLE X

15.35 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA

17.30 JUEGO DE VIERNES POR LA NOCHE

20.00 CON CARIÑO, MARILYN

22.20 AMOR EN EL OCASO

24.15 MARIA MONTEZ

02.15 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

A DÓNDE IR

RUFINA

(AGUIRRE Y SOLÍS)

ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 22, SUEÑO STEREO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 29, A LAS 22.30, ADRIÁN SOTELO OFRECERÁ UN TRIBUTO A ABEL PINTOS.

+SÁBADO 1, A LAS 22.30, GRAN PEÑA CON EL DÚO CARABAJAL CÁCERES. INVITADOS: FREDY Y DARÍO ARGAÑARAZ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 29, EN LA SALA GERARDO ZAMORA, MARIANA QUAINELLE OFRECERÁ UN CONCIERTO.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.

KALÚ

(AUTOPISTA)

+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA DE MARCELO TOLEDO ,CON LA PRESENCIA DE “LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS”.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+VIERNES 30, A LAS 22.30, PLANEADOR V OFRECERÁ UN HOMENAJE A CERATI.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 7 DE JULIO, A LAS 22, SEGUNDO ENCUENTRO DE MILONGA.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3(3D):

29/06 -16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

29/06 -30/06 -17:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

29/06 -05/07-19:40 (Cast)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

29/07 -22:15 (Subt)

BAY WATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

29/06 -30/06- 17:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

29/06 - 19:30 (Cast ) 22:30 (Subt)

UN DON EXCEPCIONAL (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

29/06 - 30/06 16:15 (Cast)

VIENE DE NOCHE (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

29/06 -18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

29/07 -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO APTA TODO PÚBLICO ESTRENO

15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES MARTES Y MIÉRCOLES $60

 
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