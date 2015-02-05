CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Junio 2017
A LAS 21.30 FANNY, LA FAN
Por El Liberal
Hoy 20:46 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 FANNY, LA FAN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
23.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
14.45 COPA FIFA CONFEDERACIONES RUSIA 2017
17.00 CLÁSICO NACIONAL
19.00 TODO TIENE UN POR QUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ANIMALANDIA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PEREGRINOS DE FE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.31 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA
09.41 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.55 ESPEJITO, ESPEJITO
12.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
14.15 PADDINGTON
16.01 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
17.56 FUERZA G
19.44 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
22.00 LOS INCREÍBLES
TCM
07.38 ALF (TEMPORADA 4)
08.04 ST. ELMO’S FIRE
10.04 NO NOS DEJES COLGADAS
11.49 ESTE ES ELVIS
13.43 ALF (TEMPORADA 4)
14.09 JACK FROST
16.05 EL MAJESTIC
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 2)
20.08 CASADOS CON HIJOS
20.34 LA NIÑERA
21.00 RIESGO TOTAL
23.00 LA PANTERA ROSA
23.30 LÍNEA MORTAL
TNT
08.08 VIDA SALVAJE
09.38 SUPERMAN REGRESA
12.29 LA MONTAÑA EMBRUJADA
14.21 FIN DE CURSO
16.14 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
17.58 GRAVEDAD
19.51 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
23.00 ENTREGA EXPLOSIVA
00.50 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LA IMPOSTORA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, INVERNADERO
11.00 HOUSE M.D., SENTIDO
12.00 HOUSE M.D., CAÍN Y ABEL
13.00 GRIMM, EL OGRO
13.50 DETECTIVES MEDICOS S13, OJO AVIZOR
14.20 SHREK 2
16.00 HOUSE M.D., TBD
17.00 HOUSE M.D., LÍNEAS EN LA ARENA
18.00 GRIMM, DE HOMBRES Y RATONES
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES
21.00 CHICAGO JUSTICE, ENGÁÑAME DOS VECES
22.00 SHADES OF BLUE, QUIENQUIERA QUE LUCHE CONTRA MONSTRUOS
23.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
STUDIO UNIVERSAL
09.05 MARIA MONTEZ
11.05 AMOR DE VERANO
12.55 TRIPLE X
15.35 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA
17.30 JUEGO DE VIERNES POR LA NOCHE
20.00 CON CARIÑO, MARILYN
22.20 AMOR EN EL OCASO
24.15 MARIA MONTEZ
02.15 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
A DÓNDE IR
RUFINA
(AGUIRRE Y SOLÍS)
ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 22, SUEÑO STEREO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 29, A LAS 22.30, ADRIÁN SOTELO OFRECERÁ UN TRIBUTO A ABEL PINTOS.
+SÁBADO 1, A LAS 22.30, GRAN PEÑA CON EL DÚO CARABAJAL CÁCERES. INVITADOS: FREDY Y DARÍO ARGAÑARAZ.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 29, EN LA SALA GERARDO ZAMORA, MARIANA QUAINELLE OFRECERÁ UN CONCIERTO.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
KALÚ
(AUTOPISTA)
+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA DE MARCELO TOLEDO ,CON LA PRESENCIA DE “LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS”.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+VIERNES 30, A LAS 22.30, PLANEADOR V OFRECERÁ UN HOMENAJE A CERATI.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 7 DE JULIO, A LAS 22, SEGUNDO ENCUENTRO DE MILONGA.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3(3D):
29/06 -16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
29/06 -30/06 -17:30 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
29/06 -05/07-19:40 (Cast)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
29/07 -22:15 (Subt)
BAY WATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
29/06 -30/06- 17:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
29/06 - 19:30 (Cast ) 22:30 (Subt)
UN DON EXCEPCIONAL (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
29/06 - 30/06 16:15 (Cast)
VIENE DE NOCHE (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
29/06 -18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
29/07 -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO APTA TODO PÚBLICO ESTRENO
15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES MARTES Y MIÉRCOLES $60