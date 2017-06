FÚNEBRES | 28 de Junio de 2017

29/06/2017 -

Fallecimientos

29/6/17

- Anllolina Franlle de Leguizamón (Fernández)

- María del V. Salvatierra de Fiad

- Julio Eduardo Abalos Aliaga

- Elva del Valle Gómez (La Banda)

- Rosa Soledad Morales

- Gilda Matilde Herrera (La Cañada)

- Héctor Rubén Sariago (La Banda)

- Irene Tapia (Las Termas)

- Amalia Teresa Gálvez Casadey (La Banda)

- Ramón Andrés Banegas (Loreto)

- Oscar Corbalán (La Banda)

- Petrona Amelia Navarro

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su esposa Guillermina Guerrieri, sus hijos Guillermina, Zulemita y Eduardo, sus hijos políticos Horacio y Gustavo y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su esposa Guillermina Guerrieri, sus hijos Guillermina, Zulemita y Eduardo y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9: 30 en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su hija Guillermina y su esposo Gustavo, sus nietos Ezequiel, Matías, Lucía y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus hijos Zulemita y Horacito y sus nietos Piluquita y Andrecito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su hijo Mochi Abalos y sus hijos Eduardo, Sofía, Helena y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su hermano Carlos Alberto Ábalos Aliaga y Susana Lucco, sus sobrinas Victoria y María Susana participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al responso a realizarse hoy a las 10 en el Parque de la Paz.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su hermano Rubén Próspero Abalos Aliaga y María Graciela Bazola, sus hijos Andrés Abalos Eaton y Jimena Abalos Eaton participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al responso a realizarse hoy a las 10 en el Parque de la Paz.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su hermana María Elena Abalos de Osorio y Antonio Norberto Osorio, sus sobrinos Cecilia e Ives, Guillermo y Claudia, Eleonora, María Elena y Alex participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al responso a realizarse hoy a las 10 en el Parque de la Paz.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su hermana política Margarita Guerrieri de Lugones, sus sobrinos políticos Elena Lugones de Gandulfo y Eduardo Gandulfo, Manuel Lugones y Adriana Fernández, sus sobrinos nietos Eduardo, Gabriela, Santiago, Ma. Soledad, Matías y Rosarito Gandulfo Lugones; Manuel y Francisco Lugones Fernández despiden con un fuerte abrazo a su querido tío Eduardo y acompañan a toda su familia. Un beso a su tía Guillermina.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus primos hermanos Tulio, Bimbo; Mónica, Clara Elisa y Dora Leticia Martilotti Abalos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Susana Spaini y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rubén y Graciela en este dificil momento.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Miembros del Directorio de Mercurio SA participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Abalos Aliaga Rubén y acompañan a la familia en tan difícil momento.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Personal de Mercurio SA. Participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Ábalos Aliaga Rubén y elevan una oración en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Lic. Ricardo Dalale y Dra. Nora Litvak de Dalale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Carlos Weyenbergh (h) y Mónica Silvia Lescano y sus hijos Agustina, Carlitos e Inés participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Directivos y personal de Estación Integral de Servicios SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Edmundo Lescano , Silvia Gómez Paz y sus hijos María Silvia y Carlos; María Laura y Julio; y Milena participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. El directorio de Banco Santiago del Estero SA. participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Señor Rubén Ábalos Aliaga.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. El personal del Banco de Santiago del Estero SA participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su compañero de tareas Sr. Rubén Abalos Aliaga y ruega oraciones en su querida memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. El CPN Aldo R. Mazzoleni y su esposa María Alicia Morales y su hija Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Roberto Sabaini King y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Rubén P. Abalos en estos momentos de dolor.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Adriana Di Filippo, Mariela Fringes y María Marta Galván participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Rubén P. Ábalos en estos momentos de pesar.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Josefina y Ñato Guerrieri, Raquel y Claudia Mulki participan con dolor si fallecimiento. "En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, voy pues, a preparar lugar para vosotros". (La Biblia).

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. La Empresa Vigia S. R. L., gerente y directivos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Rubén Ábalos Aliaga. Elevan oraciones en su memoria,

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Angélica Pinto Bruchmann de D´Amico y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Rubén Abalos Aliaga. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Con profundo dolor despido a un amigo de toda la vida y acompaño a su esposa Guilli y a sus hijos en este doloroso momento. Julio Bridoux, su esposa Martha, sus hijos Pablo, Silvina, Santiago, María Eugenia. Pedimos una oración en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Rosario Josefina Weyenbergh, sus hijas María Josefina y María Silvia Olmedo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sara Margarita Weyenbergh de Montenegro y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Carlos Eduardo Weyenbergh y Bernardo Ernesto Weyendbergh y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA DE GAZZE, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario (Sta. Fe) el 17/6/17|. Recién enteradas del fallecimiento de la tía de Cuqui, Las amigas misericordistas del café de los lunes participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en la Casa del Señor.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Familia Lares participa con pesar el fallecimiento de la Sra. mamá de la Dra. Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Lucy Perez Mayoral saluda y acompaña en su dolor a su familia,. Ruega oraciones en su memoria.

CONTRERAS, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Las almas de los justos descansan en el Reino Celestial y gozan de la paz del Señor. Raúl Gustavo Báez, su esposa Lidia Esther Iturrez e hijos participan con dolor la partida de su primo, amigo y compaeñro de casuas. Ruegan oraciones en su memoria y por cristiana resignacion para su hijos, nietos y bisnietos y demás familiares.

CUELLAR DE GONZÁLEZ, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. El que cree en mi no morirá jamás. Sus sobrinos Maria Eugenia, Mariano, Ana Valeria, María Julia, Federico, Soledad, Gabriela, Pablo, Luis María, Leandro y Guillermo Ruiz, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Ushi. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLAR DE GONZÁLEZ, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Los amigos de su hermano Héctor: Pepe, Franco, Chari, Chiquita, Chichi, Vicente, Betty y Picelo participan su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Florinda H. de Reynoso y familia participan su partida al Reino de Dios y se une al dolor de su hijo Luis y de su nieto Luis Augusto y demás familiares. Ruegan a Dios reciba el alma de Bochita y le de descanso eterno.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Malena Arce de Montiel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Mashi Gerez de Fernández, sus hijos María Ana, Luis Pablo y María Nine, su prima Mercedes Fernández de Terradas y flia, participan con dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Néstor López Veloso despiden con dolor a su maestra de 6º grado escuela Nicolás Avellaneda. Que Dios la tenga en su gloria, querida y siempre recordada Srta. Bocha. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan con oraciones a su hijo, hermanas y sus familias. Dios le dé el descanso eterno a Bocha.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sentimos profundamente tu partida: Sara Vidal Alcorta de Oberlander, sus hijos Marta y Carlos escobar, Hernán y Daniela Vázquez (a) Irene y Mirta acompañamos a tu hijo Luisito y hermanas y sobrinos.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine paricipan con profundo pesar y ruegan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Ernesto Francisco Richard y María Mercedes Ayud participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Marta Polti de Capizzani, sus hijos Mario y Cristina Freeman, Luciana y Julio Maldonado, Silvina y Carlo Venturato y Pablo y Araceli Guillen participan el fallecimiento de la querida tía Bocha rogando oraciones en su memoria y cristiana resignación parta Luis y demás familiares.

ELÍAS, JULIO (Turco) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. "Nuestra vida estuvo siempre rodeada de amor, luz y felicidad por tenerte entre nosotros. Hoy te vas a vivir al cielo porque es el lugar que te ganaste por haber sido el mejor padre del mundo, un abuelo gigante y el marido más amoroso que existió en la tierra. ¡Te amamos! ¡Que tengas un hermoso viaje mi querido viejo!. Su esposa Yacke, tus hijos Claudia, Damián, Rosi, Federico, hijos políticos Jorge, Noelia, Luis, tus nietos Oriana, Julio Gael, Martina, Morena, su amiga incondicional Adriana participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus hermanos políticos Elsa, Bettina, Roger, Sebastián y respecctivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Siempre te recordaremos con cariño. Su tío Hugo Elias, su esposa Rosa Esther, sus hijos Walter, Doris, Silvina, Marcelo y Mirian y demás familiares, acompañan en este momento de dolor.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su tía Negrita, sus hijos René, Miriam, Rudy, Carla y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en ssu memoria.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Gladys Aranda, participa con pesar su fallecimiento y acompaña en su dolor a su esposa Yaky y toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. "Tu partida más que duele el alma. Fuiste muy importante en mi vida. Hasta siempre. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Cecilia Elías y flia.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Tio querido, que triste dejass mi alma con tu partida. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sandra Elias e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Julio querido, vivirás por siempre en nuestros corazones y brille para vos la luz que no tiene fin. Judith Elias, Turco y flia., y Joe y flia., participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Compañeros de su hijo Damián del Escuadrón Táctico Motorizado Zona Sur, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. José Vicente Donzelli y flia., participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus vecinos y amigos de Calle Libertad; Humberto Cheein y flia., Silvia Cheein y flia., y Blanca Mattar de Cheein participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad de Cuba e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Coco en este momento.

MORALES, ROSA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus hijos Diego, Raúl. h. pol. Rosita, Luciana, su nieto Tomás y sus hnos. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 hs en el cementeio La Piedad. Casa de duelo capilla Espiritu Santo, Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Querida Nori, tus amigas Moni Zuaín y Susy Espeche participan con dolor el fallecimiento de tu madre política. te acompañan en este duro momento.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. El cónsul honorario de la República Árabe Siria, Dr. Abraham Camilo Brahim y su esposa Dra. Camila Mahumud de Brahim lamentan profundamente su partida terrenal y acompañan a sus hijos Dr. José y Contador Ricardo y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus primos Lorenzo, Nena y Mirta García participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, PETRONA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus hijos Eduardo, nietos, bisnietos, sobrinos, hnos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio de Santa Maria- Dpto Capital .SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Dr. Luis H. Santillán, su esposa Gloria Rótulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando, Ariel Humberto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Eduardo Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su esposo Guillermo Fiad, sus hijos Guillermo, Carolina, Katerin y sus nietos part. su fall. y sus restos fueron inhum. en el cem. La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su hermana Dora y Carlos Manzano e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Señor tu hija ya esta ante tí haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano Marcelo Sosa, sobrinos Antonella Sosa, Paula Rodrigo, German Sosa y cuñada Ana Albarracin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Dr. Francisco Cavallotti y flia., Dr. Eduardo Font y flia., participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo y compañero Guillermo y acompañan a su flia., en este difícil momento.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Jorge Segundo Castillo y su hija Abril Luz, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su querido amigo Guillermo. Ruegan a Dios por su eterno descanso.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. CPN Roberto Soria y familia participan con dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de su amigo Guillermo y elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Personal de la Escuela Nº 718 Maria Auxiliadora. directivos, docentes, administrativos y de maestranza, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Azucena Jorge de Stancampiano, su esposo Dr. Antonio Stancampiano, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo y flia.,en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Los compañeros de su esposo Guillermo; Promoción 76, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Los compañeros Promoción 1976, de su esposo Guillermo: Adriana Castro y Lucho, Eduardo Navarrete y Silvia, Teresa Paz, José L. Yoles, Lily Gallo, Maby Bravo, Luis Trejo y Marta, María S. Ledesma y Nino, Tere Yapur, Cristina Zelaya y Jorge, Clara Ayuch, María E. Mulki y Gustavo, Marianelli Faila, Magui Salvatierra, Azucena Jorge y esposo, Mario Barone, Titi Sández, Anita Yocca, Joaquín García participan con profundo dolor su fallecimiento.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sergio Cardinali, su madre Gringa Gerez y su hermana Estela Cardinali participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueronn inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Raúl Acosta, Teresita González y sus hijos Abel, Lourdes y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una pronta resignación a Guilly, Guillermo, Caty y Carolina. Elevan una oración en su memoria.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. CP. Teresita González acompaña a su familia en esta dolorosa circunstancia. Eleva oraciones al Señor para que su misericordia conceda paz, fe y esperanza en el reencuentro celestial.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Amigos y ex compañeros de la Promoción 1976 de la Escuela de Comercio de Guilly: Julio, Sonia, Raúl, Tere, Marcia, Ushi, Titi, Anita, Claudio, Chuli, Chueco, Noemí, Sucu y Marcela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su hijo político Rudi Leguizamón, sus nietos Andrés, Martín, Georgina, Luciana y María José y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus bisnietos Ana Lucia, Maya, Juan Diego, Samira, Andrea y Malena Leguizamón, participan su fallecimiento y te desean bendiciones en esta nueva etapa de tu existencia.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. En vida fuiste Una Luchadora Incansable. Hoy descansas en el Reino Celestial. Señor reccibela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina Norma Isabel Gulotta y flia., participa con dolor su partida.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrino Pedro Walter Gulotta, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados passtos me hará descansar. Su sobrina Lucy Gulotta e hijos Walter, Gabi y Jessica. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Gladys de Leguizamón, sus hijos Mayi, Rudi y Graciela con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Colegio de Graduados en Ciencias Forestales acompaña con pesar a su asociada Marta Gulotta en este doloroso momento.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Rocío Carreras, Fany Coronel, Elba Bravo, Maria Cruz Silva y Cisneros Felipe, acompañan con pesar a Marta Gulotta en este doloroso momento.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Victorio Gulotta, su esposa Noemí e hijos Gustavo y Thelma Gulotta y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Las compañera de su hija politica Adriana Ibarra de Gulotta del Jardin de Infantes Nº 25 "Los Pastorcitos " y Comunidad Educativa, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. La Ing. Ftal. Dra. Irene H. Costas Wagner y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su dilecta amiga Ing. Marta Gulotta y ruegan pronta resignación; sabiendo que desde el cielo una estrella más alumbrará el camino de los que la amaron. Se ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Amigas y compañeras de su hija Marta, acompañan en el dolor ante esta pérdida y elevan oraciones en su memoria. Adriana Palaveccino, Susana Saavedra, Lucrecia Contato, Pina Sanguedolce, Marta Pece, Marcia Acosta, Marta Iturre y Marta Coronel. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. El Departamento Académico de Geología y Geotecnia, Docentes y alumnos. FCE y T - UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de los docentes José Luis Gulotta y Marta Gulotta. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. La señora decana Lic. María Arce, vicedecano Lic. Hugo Ledesma, secretarios, personal docente, no docente de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Marta y Pichi y familia en el dolor.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. La Promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Martita. Rogamos oraciones en ssu memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Aldo A. Corvalán, Teresa Russo de Corvalán, sus hijos y flias., y Ángela Russo, participan con dolor la partida de la querida Anita, que el Señor la reciba en su Reino y la Santisma Virgen la proteja con su manto en su descanso eterno. Acompañan a sus hijos y nietos en estos tristes momentos, Elevan oraciones por su eterna memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Leopoldo Javier Arce y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo José Luis y flia., en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Alfredo Javier Duco y Flia., participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo José Luis y flia., en este momento de dolor ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Lelia de Bosque y Lelita Bosque acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Cuky y Enrique Boletta participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su hija Martita y nietos. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Liliana Taboada y familia participan con pesar el fallecimiento de la madre de su amiga Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Señor: mira cómo hasta tí levanto mis dos brazos, queriendo reposar sobre la hierba de luz de tu regazo. Baja Señor, y posa tu caricia en mis cabellos. Descansa en paz Anita. Irene Gómez, sus hijos Dra. Verónica del V. Aranda e Ingeniero Roberto Carlo Aranda participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Autoridades, personal docente, no docente y alumnos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la señora madre de los Ingenieros José Luis Gulotta y Marta Gulotta de Maguna.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. El Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Ing. Manuel Salgado, participa con dolor el fallecimiento de la madre del docente, Ing. José Luis Gulotta y madre de la Ex Decana de la Facultad de Ciencias Forestales de esta Casa de Altos Estudios, Ing. Marta Gulotta de Maguna.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Guillermo Sanmarco y José Sanmarco participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos Marta y José Luis y familias en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Gely, Inés, Patricia, Claudia y Luky, compañeras y amigas de su hijo José Luis acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Walter Suarez y flia., acompaña en el dolor a su colega y amigo José Luis por el fallecimiento de su Sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, HUMBERTO RENÉ (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/16|. Sus hijos Juan Carlos, Marlene, Silvana y Claudia; hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

MARQUEZ, DEIFILA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su hijo Daniel, su nuera Sonia y sus nietos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Parroquia San José de Belgrano al cumplirse nueve días de su fallecimiento, para rezar por la memoria de su alma.

NAVARRO, MARIO ALBERTO (FRAY) (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/13|. Fuiste un ejemplo de vida sacerdotal. Tu recuerdo perdurara por siempre en el corazón de todos los que te conocimos y amamos. Su mamá Teresita Vázquez y sus hermanos: José Luis, Inés, Francisco y Susana, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse 4 años de su partida a la Casa del Padre Celestial.

SOSA, LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus hijos Lidia, Pedro, Luis, Matilde Tapia, hijos políticos María, César, Francisco, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORBALÁN, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus sobrinas Ada Corbalan, Carlos, Neguino, Juana, Coco, Tirina y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy en el cementerio de La Capilla- Dpto Banda .SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GALVEZ CASADEY, AMALIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su esposo Luis Gabriel, hijos Soraya y Gabriel, flia Gutierrez y Flia Caceros y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia . Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ DE PACHECO, ELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Fuiste un ejemplo como hija, madre, abuela, bisabuela y esposa. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestras vidas y serás nuestro ejemplo a seguir. ¡Te amamos por siempre!. Sus hijos Benny, Rita, Rossana y Luis, sus hijos políticos y respectivas flias.

GÓMEZ DE PACHECO, ELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus hijos Rita, Roxana, José, Luis, h. pol. Walter, Nene, Daniela, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cem. La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 LB s.v. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ DE PACHECO, ELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Siempre estaras presente en nuestros corazones. Fuiste un ejemplo como hija, madre, abuela, bisabuela y esposa. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestras vidas y serás nuestro ejemplo a seguir. ¡Te amamos por siempre!. Sus hijos Benny, Rita, Rossana y Luis, sus hijos políticos y respectivas flias.

GÓMEZ DE PACHECO, ELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su hermano Tito, su hermana política Pocha y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia.

GÓMEZ DE PACHECO, ELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17| Culminaste tu misión aqui en la tierra, pero tu partida de este mundo hoy nos llena de tristeza inmensa y un profundo dolor. Te recordaremos por siempre. Sus nietos Cristian, Faby, Faty, Romi, Fer, Fran, Gastón, Tami, Pato, Belén, Rocio y sus respectivas flias. Elevan oraciones en su memoria..

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. "Como una estrella fugaz fue tu andar por este mundo, pero tu llama indeleble nunca se apagará". Su esposa Mirta Salvatierra, hijos: Esteban, Damián, Lujan; hijos políticos Sebastián, Cristina y Paola y tus amados nietos, Isabella, Alfonsina, Salvador y Ernestina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Su esposa Mirta, hijos Esteban, Damián, María Lujan y demás fam. part. su fall. Sus restos fueron inhumados en cement. Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUABIRA HNOS S.R.L.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Preceptoría de La Escuela de Comercio Gral. San Martín, turno mañana y tarde, participa con profundo dolor el fallecimiento del Papá de su compañero Daniel. Ruegan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Margarita Manfredi de Maneri, sus hijos Victoria, Federico, Santiago y Francisco lo despiden al amigo y vecino de siempre con gran dolor. Rogamos a Dios que dé consuelo a su esposa Coca y toda su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Se siente el tañir de las campanas y ente sus sonido apareció el retumbar de tu Bombo. Su cuñada Chela Salvatierra, tus primos Héctor y Liliana, Tere, Susana y Rafa, Carlos y Sandra, José Luis y Mariana, Jorge(a) Mónica(a) , su tía Gladys (a) Le desean que su alma se colme de bendición eterna "Así sea".

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Recordaremos todo lo bueno que nos enseñaste. Me dejaste lo mejor en mi corazón. Ahora me cuidarás desde donde sea que te hayas querido ir. Me harás falta pero sé que tu rol en este mundo se ha terminado y ahora debes incorporarte a la vida eterno. Tu hija que te llevará toda la vida en su corazón padre amado. María Luján Sariago.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante. Que brille la luz que no tiene fin. Familia Diaz Muratore, acompañan en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Acompañamos en el profundo dolor en el cual están soportando por la pérdida irreparable de don Héctor. Cuñados de su hijo Damián: Mimí, Nene, y sus sobrinos Eliana, Jorge, y Mateo Salomón. Siempre lo recordaremos con mucho afecto. Elevamos oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Personal de la Escuela de Comercio Gral. San Martín participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Damián. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, DORIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Te fuiste a pesar que hicimos lo imposible por tenerte, pero llego la hora que Dios fijo para vos. Siempre estarás presente en nuestras vidas y en nuestro corazón. Agradecemos a los amigos, familiares, vecinos y a todas las persona que nos acompañaron en estos difíciles momentos de dolor. Así habiéndose cumplido los 9 días de su partida, su esposo Eduardo, sus hijos Cristián y Jorge; hijas políticas Vicky y Yesi, sus nietas Guadalupe y Jasmín, invitan al responso que se realizará hoy en el Cementerio La Misericordia a las 16 hs y la misa en la Iglesia La Salette a las 19:30 hs

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus hijos Ana, Cristina, Nancy, Rubén, Sonia, María, Gustavo y Alejandra, sus hijos políticos Roxana Escobar y Pocho Tévez, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Rey, Loreto.

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su hijo Rubén, su hija polítca Roxana y su nieto Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus hijos Ana Maria, Cristina, Nancy, Ruben, Sonia, Mary, Gustavo, Lisi, h. políticos Roxana, Jose, Pocho Tevez, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9:30 hs en el cementerio Cristo Rey- Loreto .SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre. Descansa en Paz. Su hija Nancy Banegas, sus nietos Javier, Viviana, Celeste y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 hs en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto.

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Su nieta Celeste Belén Fiad, su esposo Juan y su bisnieta Amira. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Cuando el camino parece triste e infinito, te suplicamos Señor que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de promesas. Su sobrina Susi Sarquisian, sus hijos Mara, Pini y Nito Oliverio participan con profundo dolor su fallecimiento.

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su sobrina Mercedes Lescano, sus hijos Marcelo, Daniel, Mónica, Eugenia y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su sobrina Lita Lescano de Scarpa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su hijo Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, hermanas políticas, sobrinos y su fiel servidora Rosa Carabajal de Coronel y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su hijo Dr. Ricardo Leguizamon, Ana Patricia, sobrinos y su fiel servidora Rosa Carabajal. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Cristo Redentor- Fernández . Cobertura Iosep. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162. Tel. 4219787.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su hermana política Julia Neli Leguizamón de Coronel, sus sobrinos Negri, Ana María, y Julio Alberto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ricardo en este doloroso momento . Elevan oraciones por su eterno descanso.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus amigos Ing. Mauricio J. Ewens, su esposa CPN. Victoria del Carmen Quiroga, sus hijos Mauricio, Javier y Melina, y, Alan y su nieto Tiziano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus amigos y amigos de su hijo Ricardo, Carlos Enrique Martínez y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Maribe Carol de Parra, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Miguel A. Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Cecilia e Ignacio, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Dr. Lucio Ricardo Suárez, su esposa María Victoria y su hijo Máximo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Alberto Luis (Lucho) Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, sus hijos Diego y Ariel y sus respectivas familias y Milena Matarazzo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Mercedes y Doris Griggio y sus respectivas familias y Prof. Julio Griggio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Enrique A. García, esposa, hijos y nietos participan con dolor y acompañan a su amigo "Gugui" en este difícil momento.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. María Concepción Barea de García y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Chani Q. de Mayuli, sus hijos Luciana ty Gianfranco Mayuli, su nuera Belén Bustos y su nieto Bruno Mayuli participan con hondo pesar la partida de la querida Sra. Anllolina, madre de nuestro dilecto amigo Dr. Ricardo Alberto Leguizamón. Ruegan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus amigos de siempre Chiqui Díaz de Prados, Amparito, Güilly, Pilar y Santiaguito Rodríguez Prados, su querido y ex alumno Antonio María Prados y señora con fe y esperanza en la resurrección participa su partida a la Casa del Señor.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. "Solo en Dios encuentro el descanso y de él, viene mi salvación". Marina Avellaneda, su esposo Ricardo Melano y sus hijos Dr. Guillermo Melano y Dra. Natalia Melano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. "Que el Señor sea misericordioso y le brinde la paz eterna". Loli Carrizo y sus hijos Marcos y familia y Rodrigo Alarcón participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Ricardo Leguizamón en esta irreparable pérdida de su querida madre y que brille para ella la luz que no tiene fin.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Dra. Mariana D´Álesandro, Dr. Carlos Petros, Dr. Jorge Peroni, Luis Corpas, Julio Coronel, Mabel Acuña, Toy Tagliotti, Chicha de Herlan, Loli Carrizo, Alicia Lobos,. Ivan Armada, Pedro Cisneros, Mari Salazar, Gladis Reynoso, Virginia Coronel, Marina Avellánamela, Eugenia Saganias, Lili Ibáñez y Virginia Corbalán participan el fallecimiento de la madre del compañero de trabajo y director del Hospital Zonal de Fernández Dr. Ricardo A, Leguizamón y ruegan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. El Rotary Club de Fernández y sus clubes juveniles, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio fundador y presidente Dr. Ricardo A. Leguizamón. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Jaime Rafael, su esposa Betti Nuno, sus hijas Mariángeles Karina Rafael y Yris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Mariángeles Karina Rafael, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Misael Paz, su esposa Silvia Abraham, sus hijos Martin, Gerardo y Luciano Paz, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Héctor Moya y familia, acompañan el dolor al Dr. Ricardo Leguizamón por la pérdida de su señora madre. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. La Cooperativa d Agua Potable Fernández Limitada, participa el fallecimiento de la señora madre del director del Hospital Dr. Ricardo Leguizamón. Se ruega oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. 17 Quedarás prendida en el recuerdo de nuestra niñez, cuando cursando la primaria en la vieja escuela Nacional, tu presencia era sinónimo de respeto, sabiduría y buenos ejemplos. Juan Tevés y su esposa Lilian Quiroga, participa su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. La Municipalidad de Fernández, participa con dolor el fallecimiento de la señora madre del director del Hospital Zonal Dr. Ricardo Leguizamón. Ruega oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Mini Herlan, su esposa Rosa Galván y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Blanca Raed de Rafael, sus hijos Virginia Barbarita Rafael y Dr. Hugo García y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Dra. Alicia Matessa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Raúl Quiroga y su esposa Mabel Moyano participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

FRANLLE VDA. DE LEGUZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 227/6/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre del Dr. Ricardo Leguizamón, socio vitalicio de la Institucion. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, GILDA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus hijos Patricia, Roxana, Tito,h. pol. Luis, Nelida, nietos, bisnietos y demás famil. part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. en el cement. de La Cañada dpto. Figueroa C. de duelo La Cañada, dpto. Figueroa. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LORENZO DE D'ANTONI, NILDA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. La comunidad educativa de la escuela 1099 paticipan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Maria Gabriela D´Antoni. Ruegan oraciones en su memoria.

MILEWICZ, STEPHAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17 en Polonia|. ...Pero no me doy cuenta de que si lo aparto a él de algo, allí terminará entrando la debilidad, la muerte y el fracaso, porque solo de él viene la vida. Los Grupos de Trabajo de la Parroquia San Pedro y San Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querido párroco, padre Eugenio Milewicz. Quimilí.

SILVA, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 28/6/17|. Sus hijos Juan, Matilde, Ebe, José, hijos pol. Cristina, Vanesa, nietos: Gaby, Daniela, Cristian, Coco, Mily, Marlene, Ariana, Estefanía, Maximo y demás familiares participan su fallecimento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Taboada a las 10. EMPRESA SANTIAGO.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. "Madre de los tiempos dónde andarás pregonando rezos cada despertar". Su hijo Lucho, hija política, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de la docente Sra. Graciela Lezana de Villa. Ruega oraciones en su memoria. Frías.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (COQUITA) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Teresa y Julio Lucero, Alejandra y Gustavo Abeijón, sus hijos Máximo y Augusto Abeijón, Diego y Luis Lucero, Luisa Díaz López y Mario Luna y sus flias. participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan en el sentimiento a su hijo Hugo y sus nietas Maru y Ferni Villa. Se ruegan oraciones en su querida memoria y una pronta resignación a toda su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de Frías.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. "Señor para decir adiós a nuestra querida Coquita, a quien hemos admirado mucho por ser madre y abuela ejemplar. Los vecinos y amigos de la Calle Avellaneda La Banda, de su hijo Hugo y nietas Maru y Ferni: Tereza de Hoyos, Rody Hoyos y flia, Marcelo Hoyos y flia y Alejandro Hoyos, participan con dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Sus hijos: Miguel, Carmen, Felisa, Ramona, Marta, Simón (a), Jorge (a) , hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 10 al cementerio local. Las Termas.

TAPIA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin y que el Señor la acoja en su seno por siempre y desde allí nos guíe". Rosa Sosa, David Salvatierra, Adela Sosa y Lucho Ávila participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Miguel Tapia, a su esposa Estela Ovejero y sus nietos Gustavo, Mayela y Guillermo. Ruegan una oración en su memoria.

LOBO, CRISTÓBAL ELVIDIO (Chuncho) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/14|. Querido Chuncho, pasaron tres años que no estás físicamente con nosotros, pero sentimos tu espíritu presente en todos los momentos de nuestras vidas, que nos cuidas y nos proteges siempre. Descansa en paz, no te olvidaremos nunca. Su esposa Pichona, sus hijos Silvia, Oscar, Hugo, Fernanda, Lucas y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 en la Capilla San Pedro, (Beltrán), para rogar por el eterno descanso de su alma.