Generan Cuil para difuntos para que sus deudos sigan cobrando pensión por viudez

29/06/2017 -

En la Anses continúan los reempadronamientos para quienes cobran una pensión por viudez, sea derivada o directa. Se trata de gente que enviudó hace mucho tiempo y está cobrando una pensión, y que debe presentar determinada documentación, sobre todo acta de defunción, acta de matrimonio, y si en esas actas no existe o no está consignado el número de documento de la persona fallecida de la cual deviene la pensión, el pensionado/a tiene que pedir la transcripción en el Juzgado Federal. Así lo explicaron calificadas fuentes del organismo previsional que explicaron el origen insólito de este pedido: las personas que enviudaron hace muchos años y tramitaron la pensión cuando aún no existía en el sistema de datos integrado de la Anses que se llama ABP, debido a que sus cónyuges murieron hace mucho tiempo, no hay posibilidad de que estén en esa base de datos. Por esa razón, esas personas fallecidas no tienen CUIL. Por eso, con el reempadronamiento, la Anses "tiene que generarles un CUIL (al fallecido), hacerle la carga de nuevo de su casamiento y luego de su defunción", explicaron. Es un proceso virtual por sistema, cuya finalidad es dotar a ese causante -difunto- (de la pensión) un CUIL, del cual deviene la pensión para la viuda o viudo. Los pensionados tienen que estar atentos si en el recibo de haberes figura un preaviso de un plazo por 60 días para reempadronarse. Para eso, las personas deben sacar los recibos de sueldo y si tienen el mensaje que pide actualizar los datos personales; tienen que dirigirse a la Anses para hacer una presentación espontánea, de lunes a viernes, desde las 7 en adelante. Fuentes previsionales, señalaron que no se ha dado de baja ninguna pensión en Santiago hasta ahora.