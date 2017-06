Fotos Suspenden el pago del plan Progresar a 10 mil santiagueños

29/06/2017 -

En las últimas dos semanas se produjo la suspensión del pago del plan Progresar a 10 mil jóvenes santiagueños, que cobran esta ayuda para terminar sus estudios o completar un curso de oficio en instituciones reconocidas por el Ministerio de Trabajo. Así lo indicaron calificadas fuentes de la Anses a este medio, precisando que esta situación afecta al 50% de los santiagueños (en total unos 20 mil) que venían percibiendo este plan (personas de entre 18 y 24 años que no trabajan, o bien trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo). El monto de la prestación es de $900: se paga el 80% ($720) a partir de la inscripción y se retiene un 20%($180) todos los meses. Esta situación se da en un contexto nacional donde se suspendió el pago del plan Progresar a miles de personas que cursan estudios universitarios o terciarios, por problemas con la documentación que deben remitir al Ministerio de Educación de la Nación, sobre los beneficiarios. Las fuentes apuntaron que desde el Ministerio de Educación de la Nación ya se está exigiendo la documentación a las entidades educativas, a fin de resolver este inconveniente y poder continuar con el pago de los planes. Además, también se pagará el retroactivo de junio que se suspendió, mencionaron. Al respecto, desde la Anses se emitió un comunicado dirigido a los beneficiarios que reza: "Tras haber detectado inconvenientes en la gestión de la información proveniente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos para la percepción de los complementos y la continuidad del Progresar en los casos de estudiantes de nivel Universitario y Terciario; el Ministerio citado ha requerido a las jurisdicciones e instituciones de nivel educativo superior, la ratificación o rectificación de la información enviada". "Una vez procesada esta información, y para aquellos casos en los que corresponda, se procederá a liquidar el 20% o complemento correspondiente al segundo tramo del ciclo lectivo 2016, y a efectuar el alta retroactiva de aquellos casos suspendidos y extinguidos que hubiesen sido rectificados", señala la comunicación. "Finalizado este proceso, en caso que se registren reclamos de casos particulares que no hubiesen sido alcanzados por esta rectificación, se habilitará una vía de reclamo individual, para dar tratamiento a los mismos", agrega el texto. Es que en muchos casos, se dio de baja a quienes no cumplieron con requisitos como por ejemplo, mantenerse como alumnos regulares o rendir dos materias por año.