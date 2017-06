29/06/2017 -

El goleador del campeonato y de Boca, Darío Benedetto reconoció que "no hay ofertas formales" por sus servicios frente a los rumores de su posible venta. "Angelici sabe muy bien cómo pienso y cómo me manejo. En la fiesta estábamos disfrutando de la fiesta, no era momento de hablar de eso", avisó.

"A mí me gustaría, y más allá de eso tengo contrato y no hay ninguna oferta concreta, así que no podemos hablar de otra cosa que de mi continuidad en Boca", aclaró.

En las últimas horas los medios portugueses señalaron el interés de Benfica, actual tricampeón, para contar con el "Pipa".

De esta manera, el "Mellizo" se ilusiona con mantener a uno de sus pilares en la construcción del título.