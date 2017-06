Niña de 12 años, madre quizá por "obra" del primo

29/06/2017 -

Con apenas 12 años, una niña fue forzada a convertirse en madre, después de reiterados vejámenes sexuales iniciados a los 11 y cuya autoría es atribuida a un primo. El escenario es un paraje del departamento Copo y la involuntaria protagonista una niña humilde y carente de respaldo familiar. Según la Cámara Gesell de la víspera, la menor relató que cuando iba a visitar a una tía "mi primo se metía en el baño y me hacía cosas". Añadió que por vergüenza ella silenció infinidad de ataques, ya que el joven, de 15 años, también la amenazaba. Ataques nocturnos "Él me agarraba de los brazos y me cerraba la boca; de noche, se metía a mi pieza", agregó la menor. Ante el fiscal coordinador Mariano Gómez, Alfonzo Arce, la defensora oficial Roxana Cejas y el defensor Gabriel Herrero, la niña-madre responsabilizó únicamente al primo, se supo. Tantos ataques sexuales decantaron en el embarazo y el nacimiento del bebé, dos meses atrás. Ahora, la Justicia impulsa una investigación, muy a pesar de que el primo es inimputable, dada su minoría de edad. Ésta se sostendría en un análisis de ADN, cuyas conclusiones develarán cualquier duda, trascendió. A la vez, los investigadores analizan asistencia y un tratamiento psicológico para el primo de la menor, quien está en libertad.