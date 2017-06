Fotos Desde Comercio estiman que "es un hecho aislado"

Desde la Cámara de Comercio e Industria, el presidente de la entidad Miguel Siufi se refirió a la situación sucitada en estas dos zapaterías céntricas y señaló que "es un conflicto en el marco legal, no tenemos más información, sabemos que es una empresa de Córdoba, que son afiliados, socios de la cámara, pero no tenemos trato personal con ellos". El dirigente, indicó que "es un conflicto en el marco de la situación laboral, legal, no es un presagio de algo que pueda ocurrir, es un hecho aislado. Nada indica que pueda replicarse esta circunstancia, no conocemos el origen del conflicto, no somos parte". Desde la CCI, señalaron que "esto lo dejamos en el marco de un conflicto laboral y que lamentamos las pérdidas de trabajo, son hechos lamentables sobre todo cuando son sorpresivas". Por su parte, el secretario general del sindicato de empleados de Comercio, Víctor Paz, señaló: "No hay una situación similar en otras empresas, pero puede darse más en el rubro zapatería". No obstante, el dirigente también señaló que "en otras empresas no se da la mora en el pago de sueldos, no de dos meses como en ésta". Puntualizó que desde la entidad, reconocen que "la situación está complicada para todo el comercio". Indicó que desde estas dos zapaterías argumentaron que "la situación está mal por el tema de las importaciones, baja de ventas. No están vendiendo lo que vendían hasta un año y medio atrás...".