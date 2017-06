Prosigue el Torneo de Ascenso

29/06/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán seis encuentros del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Judiciales, Judiciales vs. Bº Mariano Moreno (Nieva y Cheeín); en Polideportivo Nº 2, Lo de Jason Bar vs. Las Estrellas (Jorge y Salto); en Huracán, Despensa Lauty vs. Doble HH (Ruiz y Campos); en Moreno BBC, Loreto Básquet BBC vs. La Familia (C. Regatuso y Chejolán); en Club Huaico Hondo, ISPP vs. El Rejunte (Ponce y Pavón); en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Parque Sur (Gerez y Festa).