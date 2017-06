Glorias de Mitre y Central jugarán un partido solidario

29/06/2017 -

La rivalidad que existe entre Mitre y Central Córdoba es manifiesta en todo sentido, pero cuando se trata de ayudar por una buena causa, es preferible dejar todo eso de lado para que el objetivo se cumpla de la mejor manera.

Alejandro Peralta, ex jugador de los Aurinegros y de los Ferroviarios, está viviendo una situación especial y por una idea que surgió de un grupo de gente cercana a él (sobre todo de ex compañeros y amigos del fútbol de los clubes de Santiago), el próximo domingo se realizará un partido solidario entre las glorias de Mitre y de Central Córdoba.

"Desde ya agradezco a toda la gente que está colaborando para que el partido solidario a beneficio de mi hija de 14 años, sea todo un éxito. Muchas gracias a mis ex compañeros y amigos del fútbol de Mitre y Central Córdoba por ponerse a disposición", expresó Ale Peralta cuando ayer visitó EL LIBERAL junto a otros ex futbolistas para comentar los detalles del partido que se jugará en la cancha de París del barrio Reconquista.

Sobre el problema en particular de su hija, Peralta expresó: "Ella de nacimiento tiene una parálisis cerebral que le afecta la parte motriz. Hicimos las consultas para ver si se puede mejorar su salud y por intermedio de un grupo que está solicitando ayuda también por otro caso en la peatonal, nos contactamos con especialistas de China y desde allí nos respondieron que se puede hacer el tratamiento. El costo total es de 25 mil dólares y abarcaría todo un mes, con alojamiento incluido".

Peralta hizo hincapié también en que los gastos de viaje (ida y vuelta a China) son por separado por lo que se necesitará sumar otra importante cantidad de dinero para absorber por su cuenta el traslado de su hija adolescente.

"Ya han comprometido su participación muchos ex jugadores de Mitre y Central. Incluso también de Tucumán vendrán otros. La invitación se hace extensiva para todos aquellos compañeros y amigos que por una razón u otra no los pudimos ver hasta ahora y quieran participar del partido, serán bienvenidos", acotó el ex defensor que trabaja como ordenanza en una escuela capitalina.

José "Negro" Juárez (ex Central Córdoba) fue uno de los que estuvo con Peralta ayer y le pidió a la gente que colabore con esta causa.

"Después del partido, que será por la mañana, habrá venta de comidas y un espectáculo musical Todo para recaudar. También habrá una caja especial para que la gente que quiera colaborar con dinero lo pueda depositar ahí. Todos tenemos la esperanza de que Alejandro pueda viajar a China con su hija".