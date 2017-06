Investigan muerte de una niña de 7 años que enlutó a una familia de Yuchán

Fotos DESGARRADOR Marianela fue despedida ayer. Su madre relató la odisea vivida, sin consuelo y devastada.

29/06/2017 -

Una nenita de 7 años falleció en Yuchán, Juan Felipe Ibarra y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local.

Yuchán se encuentra a casi 170 kilómetros de la capital santiagueña, a la vera de la ruta 89, entre Suncho Corral y Quimilí.

Marianela Ramos tenía 7 años, contaron a EL LIBERAL Gabriela Gómez y Marisa Cevilán, madre y abuela, respectivamente. Recordaron que el jueves la niña despertó con fiebre, un ojito hinchado y muy dolorida.

"La llevé a la salita. La enfermera me dijo que todo indicaba que era una araña. Tomé un colectivo y me fui con mi hija a Quimilí".

Ahondó Gabriela: "Ella no mejoró y tenía muy mal el ojo. De ahí me pasaron al Cepsi y allá se agravó. El sábado la llevaron a Terapia Intensiva". Aún con los médicos presurosos por revertir el cuadro, la menor no mejoró, el lunes su salud se tornó desesperante y lo peor se precipitó el martes a media mañana.

"Jamás olvidaré la carita de mi hija pidiéndome que no la deje solita en la sala", subrayó su madre, quebrada por el llanto.

Diagnóstico médico

Consultados por EL LIBERAL, los médicos del Cepsi manifestaron que la paciente ingresó con una lesión severa en un ojo.

La misma se extendió al cerebro y desembocó en una infección. Con las horas, el cuadro se agrevó y se tradujo en una trombosis que terminó con la muerte de la pequeña.

Los profesionales descartaron que la causa de muerte de la nenita haya sido la picadura de una araña.