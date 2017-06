Instan a participar de la campaña de concientización "Yo me pongo en tu lugar"

29/06/2017 -

Organizado por la fundación "La Casita del Árbol", se lanzó recientemente la campaña "Yo me pongo en tu lugar" con el objetivo de promocionar los derechos de las personas con discapacidad, y dar a conocer sobre la importancia de respetar la ley que los ampara. La misma se realiza a través de la red social de Facebook e invitan a todos los santiagueños a unirse de una manera muy práctica: deben pegar en su muro una fotografía con un cartel que cite la frase "Menos barrera, menos discapacidad" seguido de una acción que se comprometen a hacer por las personas con discapacidad.

"La discapacidad son las barreras que todos nosotros ponemos a las personas y que le impiden su inclusión plena en la sociedad. A fin de borrar esas barreras es que invitamos a todos los santiagueños a subir al Facebook una foto con la leyenda "Menos barrera, menos discapacidad", y agregar un compromiso, que puede ser "Yo me comprometo a no tapar rampas", "Yo me comprometo a no usar los baños destinados a las personas con discapacidad", entre otros", explicó sobre la dinámica, la Dra. Carolina Agüero.