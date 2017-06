Rocío Oliva y Maradona retomaron el contacto, pero no volvieron como pareja

29/06/2017 -

Diego Maradona, en sus recientes declaraciones a Luis Novaresio, habló de su relación con Rocío Oliva y si bien tuvo palabras elogiosas para ella dio por terminado el vínculo.

Lo cierto es que la separación no parece ser definitiva, al menos no para Rocío, quien con el paso de los días empezó a darse cuenta que tenía que hacer algo para recuperar el amor del Diez y en ese camino está.

Según se supo, la rubia y Diego hablan seguido, al menos una vez al día y el diálogo entre ellos es muy bueno. Después de unos días en los que Rocío no le contestó los mensajes, después de un tiempo en el que Maradona entendió que la bronca ya había pasado, ambos decidieron empezar con el diálogo y hoy están en muy buenos términos.

Sin embargo por ahora Rocío no logra ablandar el corazón de Diego quien se mantiene firme en su idea de no volver. El tema es que Maradona nunca pudo superar las sospechas que le crearon acerca de una relación entre Rocío y Centurión. Ese fue el punto determinante para que Diego tomara la decisión de no seguir con el romance.

Sumado a lo que fue el cruce de Rocío con las hijas armó un combo que hizo explotar la relación. Según cuentan quienes conocen a ambos, lo de Centurión parece cosa del pasado y se podría superar sin dramas.