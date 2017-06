Laura Fidalgo criticó a "Pampita" Ardohain

29/06/2017 -

Laura Fidalgo (46) habló sobre la propuesta que Hernán Piquín le hizo a Carolina "Pampita" Ardohain, jurado del Bailando para bailar juntos la salsa de a tres. "Tal vez lo hace para generar esta polémica, pero a mí me parece que no es ético ser jurado y participar", opinó la bailarina y ex jurado del certamen. Y agregó: "Cada uno tiene un lugar, como en la vida; entonces, a mí me parece que no va. Aparte, ¿para qué, habiendo tantos artistas o gente popular y trabaja en otra cosa? Si ya está de jurado, no me parece atractivo que baile".