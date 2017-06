Fede Bal confirmó que su madre está fuera de peligro

29/06/2017 -

Carmen Barbieri fue internada en una clínica de Buenos Aires por fuertes dolores en el abdomen, según informó su hijo, Federico Bal. "La pasaron a un cuarto. Va a quedar la noche internada para hacerle estudios y ver qué tiene. No es nada grave. Está bien", contó el joven desde la puerta de la clínica a "Intrusos", programa donde Carmen iba a ser entrevistada ayer.

"Teníamos un móvil con ella, pero Fede me llamó y me dijo que la había tenido que internar a su mamá", explicó Rial en el inicio de "Instrusos" para luego reproducir un mensaje enviado por Carmen antes de ser internada.

"Pasé una muy mala noche, estoy tirada en la cama y no puedo ni respirar del dolor. Tengo la panza muy hinchada, siento que me revienta. Estoy muy dolorida y asustada. No sé qué es lo que tengo, pero voy a llamar a la ambulancia", se expresa Carmen.

Carmen comenzó a sentir dolores fuertes desde el martes a la noche y, ayer, se le realizó una tomografía para descartar apendicitis y determinar los motivos del abdomen agudo.

En diálogo con programa televisivo de Rial, Federico Bal contó cómo llegó su mamá a internarse.

"Hoy (por ayer) me levanté con un llamado de ella. Cenamos juntos y estaba con una inflamación en la panza. Hoy (por ayer) se levantó y sintió más dolor y decidimos venir a la clínica. Se están haciendo estudios para descartar algo grave".

Y siguió: "Por suerte ya está bien, no está con dolores. Los doctores dicen que no es nada grave y que el malestar tiene que ver con los divertículos. Ella está bien, pero preocupada por los compromisos que tiene".

Bal anticipó que su mamá quedará internada en observación, al menos hasta hoy, para que esté controlada.

Debut en Las Termas

Por otra parte, se confirmó que Carmen arrancará este miércoles 5 de julio con la temporada de teatro en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo.

Desde la producción de "La Revista Norteña", tal el nombre del show que presentará acompañada por Luisa Albinoni y gran elenco, ratificaron la presentación de Carmen en la "Ciudad Spa" con su espectáculo donde mezcla el género de la Revista con el folclore, particularmente el de Santiago del Estero.

Carmen regresará a Las Termas para hacer temporada e intentar repetir el éxito obtenido el año pasado cuando, también en el Hotel Amerian Carlos V, puso en escena, por cuatro meses, el music hall "A la Carmen".