Cristiano Ronaldo presentó a sus gemelos con una tierna imagen

Hoy 17:26 -

Cristiano Ronaldo presentó a sus gemelos con una tierna publicación en Instagram, que ha llenado de ternura a todos sus seguidores.

El jugador jugó la semifinal de la Copa Confederación ante Chile sabiendo que había sido papá de gemelos. Y tras perder, anunció que se abandonaba la concentración para conocer a sus hijos.

"So happy to be able to hold the two new loves of my life (

Tan feliz de poder sostener los dos nuevos amores de mi vida)", escribió el Cristiano en su publicación. La imagen consiguió más de tres millones de "me gusta" y miles de comentarios.

Cristiano Ronaldo presentó a sus gemelos con una tierna publicación en Instagram, que ha llenado de ternura a todos sus seguidores.



El jugador jugó la semifinal de la Copa Confederación ante Chile sabiendo que había sido papá de gemelos. Y tras perder, anunció que se abandonaba la concentración para conocer a sus hijos.



"So happy to be able to hold the two new loves of my life (Tan feliz de poder sostener los dos nuevos amores de mi vida)", escribió el Cristiano en su publicación. La imagen consiguió más de tres millones de "me gusta" y miles de comentarios.