El hermano de Correa se suicidó porque "lo discriminaban por gay"

Fotos Luis Martínez.

Hoy 18:11 -

Susana Ledesma es la madrina de Luis Martínez, el hermano de Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid y una de las figuras de los seleccionados juveniles. Según el testimonio de la mujer, el joven se suicidó porque “lo discriminaban por gay”.

En un principio se creyó que se trató de un homicidio relacionado con el narcotráfico, sin embargo, luego se pudo determinar que el joven de 25 años se había suicidado arrojándose desde un puente.

“Al Ángel si no le mando un mensaje no me manda. No es por interés, pero hace años que vengo acumulando. Es re feo sentirte discriminado… Yo no aguanto más. Esta noche es mi noche. Fue un gusto conocerlos a todos”, dijo en el último audio que le envió a sus amigos.

Mirá lo que puso su madrina en Facebook: