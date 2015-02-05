CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Junio 2017

A LAS 00.45 NOTICAMPI

Hoy 21:56 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 FANNY LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

23.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MARES RESPLANDECIENTES

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARABESC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 CICLO DE COLECCIÓN

16.00 PEREGRINOS DE LA FE

16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICION)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS

INSEPARABLES

08.35 SEMBRADORES DE OPTIMISMO

- HAITI

08.47 SIEMPRE ALICE

10.47 NUEVAMENTE AMOR

12.49 ¿SOLO AMIGOS?

14.45 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

17.23 LA LEYENDA DE HÉRCULES

19.20 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

22.00 BASTARDOS SIN GLORIA

TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 ESTE ES ELVIS

09.31 JACK FROST

11.26 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

13.29 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

15.11 MOONWALKER

16.56 ¡MARCIANOS AL ATAQUE!

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 2)

20.08 CASADOS CON HIJOS

20.34 LA NIÑERA

21.00 LÍNEA MORTAL

23.11 LOS GRITOS DEL SILENCIO

TNT

07.05 VIDA SALVAJE

08.32 FIN DE CURSO

10.28 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO

12.34 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

14.14 30 MINUTOS O MENOS

15.44 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

17.50 AQUÍ Y AHORA

19.33 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS

DE LA MUERTE. PARTE 2

22.00 BATMAN INICIA

00.38 TERROR EN SILENT HILL

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

SECUESTRADA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

TRANSICIONES

11.00 HOUSE M.D., TBD

12.00 HOUSE M.D., LÍNEAS EN LA ARENA

13.00 GRIMM, DE HOMBRES Y RATONES

14.10 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

16.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR

17.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ

18.00 GRIMM, EL ORGANILLERO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

PISTA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

BAILARINA

21.00 MADAGASCAR

22.40 SHREK 2

24.25 GRIMM, EL ORGANILLERO

01.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PISTA

STUDIO UNIVERSAL

09.00 AMOR DE VERANO

10.45 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

12.55 COMO UN DOMINGO, COMO LA

LLUVIA

15.10 MARIA MONTEZ

17.10 CON CARIÑO, MARILYN

19.30 FULLSCREEN

20.00 RAY

23.15 COMO UN DOMINGO, COMO LA

LLUVIA

A DÓNDE IR

RUFINA

(AGUIRRE Y SOLÍS)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, SUEÑO

STEREO.

KALÚ

(AUTOPISTA)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA

DE MARCELO TOLEDO ,CON LA

PRESENCIA DE “LOS MANSEROS

SANTIAGUEÑOS”.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+HOY, A LAS 22.30, PLANEADOR

V OFRECERÁ UN HOMENAJE A

CERATI.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 7 DE JULIO, A LAS 22,

SEGUNDO ENCUENTRO DE MILONGA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 1, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN: MARIO REYNAGA Y

ALEJANDRO DÍAZ. RECITAL: SACHA

TRIO

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+SÁBADO 1, A LAS 22.30, GRAN

PEÑA CON EL DÚO CARABAJAL

CÁCERES. INVITADOS: FREDY Y

DARÍO ARGAÑARAZ.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+SÁBADO 1, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ

EL TRÍO CARDOZO, LAVAISSE,

ALCORTA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22,

“JEKYLL & HYDE”.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO

3(3D):

30/06 -16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

20:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:10

(Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años)

30/06 -17:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 años)

HOY AL -05/07-19:40 (Cast)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 años)

30/07 -01/07 -22:15 (Subt) 00:20

(Subt)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

30/06- 17:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

30/06 -01/07- 19:30 (Cast) 22:30

(Subt) 00:50 (Subt)

UN DON EXCEPCIONAL

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

30/06 16:15 (Cast)

VIENE DE NOCHE (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

30/06 -18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

30/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast)

19:00 (Cast) 21:00 (Cast) 23:30

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO APTA

TODO PÚBLICO ESTRENO

15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 16:50- 17:50-

19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:40- 20:50-

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES APTA

TODO PÚBLICO

16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

LUNES MARTES Y MIÉRCOLES $60

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Junio 2017
También te puede interesar