CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Junio 2017
A LAS 00.45 NOTICAMPI
Por El Liberal
Hoy 21:56 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 FANNY LA FAN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
23.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MARES RESPLANDECIENTES
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARABESC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 CICLO DE COLECCIÓN
16.00 PEREGRINOS DE LA FE
16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICION)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS
INSEPARABLES
08.35 SEMBRADORES DE OPTIMISMO
- HAITI
08.47 SIEMPRE ALICE
10.47 NUEVAMENTE AMOR
12.49 ¿SOLO AMIGOS?
14.45 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
17.23 LA LEYENDA DE HÉRCULES
19.20 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
22.00 BASTARDOS SIN GLORIA
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 ESTE ES ELVIS
09.31 JACK FROST
11.26 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
13.29 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
15.11 MOONWALKER
16.56 ¡MARCIANOS AL ATAQUE!
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 2)
20.08 CASADOS CON HIJOS
20.34 LA NIÑERA
21.00 LÍNEA MORTAL
23.11 LOS GRITOS DEL SILENCIO
TNT
07.05 VIDA SALVAJE
08.32 FIN DE CURSO
10.28 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO
12.34 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
14.14 30 MINUTOS O MENOS
15.44 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
17.50 AQUÍ Y AHORA
19.33 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE. PARTE 2
22.00 BATMAN INICIA
00.38 TERROR EN SILENT HILL
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
SECUESTRADA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
TRANSICIONES
11.00 HOUSE M.D., TBD
12.00 HOUSE M.D., LÍNEAS EN LA ARENA
13.00 GRIMM, DE HOMBRES Y RATONES
14.10 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
16.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR
17.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ
18.00 GRIMM, EL ORGANILLERO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
PISTA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
BAILARINA
21.00 MADAGASCAR
22.40 SHREK 2
24.25 GRIMM, EL ORGANILLERO
01.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PISTA
STUDIO UNIVERSAL
09.00 AMOR DE VERANO
10.45 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
12.55 COMO UN DOMINGO, COMO LA
LLUVIA
15.10 MARIA MONTEZ
17.10 CON CARIÑO, MARILYN
19.30 FULLSCREEN
20.00 RAY
23.15 COMO UN DOMINGO, COMO LA
LLUVIA
A DÓNDE IR
RUFINA
(AGUIRRE Y SOLÍS)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, SUEÑO
STEREO.
KALÚ
(AUTOPISTA)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA
DE MARCELO TOLEDO ,CON LA
PRESENCIA DE “LOS MANSEROS
SANTIAGUEÑOS”.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+HOY, A LAS 22.30, PLANEADOR
V OFRECERÁ UN HOMENAJE A
CERATI.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 7 DE JULIO, A LAS 22,
SEGUNDO ENCUENTRO DE MILONGA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 1, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN: MARIO REYNAGA Y
ALEJANDRO DÍAZ. RECITAL: SACHA
TRIO
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+SÁBADO 1, A LAS 22.30, GRAN
PEÑA CON EL DÚO CARABAJAL
CÁCERES. INVITADOS: FREDY Y
DARÍO ARGAÑARAZ.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+SÁBADO 1, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ
EL TRÍO CARDOZO, LAVAISSE,
ALCORTA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22,
“JEKYLL & HYDE”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO
3(3D):
30/06 -16:00 (Cast) 18:00 (Cast)
20:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:10
(Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años)
30/06 -17:30 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 años)
HOY AL -05/07-19:40 (Cast)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 años)
30/07 -01/07 -22:15 (Subt) 00:20
(Subt)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
30/06- 17:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
30/06 -01/07- 19:30 (Cast) 22:30
(Subt) 00:50 (Subt)
UN DON EXCEPCIONAL
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
30/06 16:15 (Cast)
VIENE DE NOCHE (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
30/06 -18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
30/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast)
19:00 (Cast) 21:00 (Cast) 23:30
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO APTA
TODO PÚBLICO ESTRENO
15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 16:50- 17:50-
19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:40- 20:50-
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES APTA
TODO PÚBLICO
16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
LUNES MARTES Y MIÉRCOLES $60