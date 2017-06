Autoservicios Zahuy y PLB juegan este domingo para conocer al nuevo campeón del Torneo Preparación 2017

30/06/2017 - El próximo domingo se jugará la gran final del Torneo Preparación de la Liga Comercial que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda. Los protagonistas de esta finalísima serán los equipos de Autoservicios Zahuy quien dejó en el camino al buen equipo de Ferretería Ovejero al ganarle por 2 a 0 con goles de “Chiqui” Luna y Leandro Cejas y PLB, que derrotó al último campeón Distribuidora Miliy por 1 a 0 con gol convertido por “Dany” Gómez de penal. Estos dos equipos son de similares características ya que ambos cuentan con una férrea defensa y un buen manejo de balón en el mediocampo, además de contar con delanteros explosivos. La novedad para este año es que el ganador del Torneo Preparación se topará con el vencedor del Torneo Anual para adjudicarse la Copa de Campeones que le valdrá el derecho a un viaje fuera de la provincia. Programa La primera fecha del Torneo Anual tendrá como plato fuerte el cruce entre los dos finalistas del Torneo Preparación que se jugará a las 15 en la cancha Nº1. Éste es el programa completo con sus respectivas canchas y horarios para la primera fecha del Torneo Anual: Cancha 1: 11, CD Parque vs. JM Deportes; 12, Cel Mayorista vs. Innovar Celulares; 13, Servicred vs. La Ferretería; 14, Ferretería Ovejero vs. R. Chelala; 15, Aut. Zahuy vs. PLB (final Torneo Preparación); 16, Súper Eli vs. Distribuidora Mily; 17, Híper Libertad vs. Electro Norte. Cancha 2: 14, Romero Distribuciones vs. Óptica Ver Más; 15, Novalux vs. Polisan; 16, Herfa Lubricantes vs. La Malvinas; 17, Pollería Sur vs. Despensa Facu. 