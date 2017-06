Barrio Sarmiento y Villa Tranquila van por la consagración

Hoy 22:32 - El plato fuerte mañana en la Ufva será la final de la C50, entre Barrio Sarmiento y Villa Tranquila. Los partidos se jugarán desde las 15, con esta programación: En Complejo Russo 1, Ferretería Pece vs. Rosario Central (40) y B. Sarmiento vs. Villa Tranquila (50, final de Campeonato). En Complejo Russo 2, La Rifa de Alberto vs. Bonafide (45) y Refi Shop vs. Panificadora Lola (50, por tercer puesto). En Complejo Russo 3, La Católica vs. El Porvenir (45) y Tinglados Albarracín vs. Despensa Las Mellis (50). En Complejo Russo 4, Villa Borges vs. Estación La Curva (40) y Colectiveros vs. Cuarto Pasaje (50). En Nuevo Banco, Óptica Molinari vs. Racing (45) y Feria del Newbery vs. Def. de Antilo (50, final Consuelo). En Mistol, B. Tradición vs. Uthgra-Gastronómicos (40) y Facheritos vs. Tinglados Manuel (50). En La Guarida La Banda, 16, Mojones vs. Kiosco Laly (45). En Estudiantes de Maco, B. Sarmiento vs. La Fusión (40) y Servi Sur vs. Racing (50, por 3º puesto). En Villa Tranquila, 16, La Loma vs. Corvel (40). En In dependiente El Deán, Los Amigos vs. Mojones (40) e independiente vs. Recursos Hídricos (50). En Triángulo, Agua y Energía vs. Estylo Gráfico (45) y El Triángulo vs. Almirante Brown (45). En Villa Borges, 16, Villa Borges vs. Villa Ángela (50). En Calle 14, 16, Calle 14 vs. B. Sarmiento Go Sport (45). En Luz y Fuerza, 16, Luz y Fuerza vs. Joyex (50).l