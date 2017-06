Mañana se pondrá en juego la nueva fecha del Torneo de Honor

30/06/2017 - El Torneo de Honor que lleva el auspicio de Gaseosas Secco y es organizado por la Liga Bandeña de Exfutbolistas, tendrá continuidad mañana con la disputa de una nueva fecha para todas sus categorías. En esta jornada se podrán apreciar partidos para todos los gustos, en una extensa cartelera que se detalla a continuación. Categoría 34, en La Higuera, 15.30, La Higuera vs. Transporte Yamila. En Produnoa Uno, 15.35, Produnoa vs. Coronel Lugones. En Juv. de Amigos, 15.30, Triángulo vs. Villa Unión. En Paraíso, 15.30, Paraíso vs. 25 de Mayo. En Villa Suaya, 15.30, Villa Suaya vs. Sahuy FC. En Tapizados Acuña, 15.30, Fénix FC vs. San Isidro. En Hual Club, 15.30, Hual Club vs. Argentinos del Norte. En Pablito, 15.30, Pablito FC vs. Independencia. En Cholo FC, 15.30, B. Central Argentino vs. Río Dulce. En Coronel Lugones, 15.30, Argentinos del Sur vs. Belgrano. En Gremio Uno, 15.30, Dep. Manuel Belgrano vs. Dep. Alem. En Villa Unión Dos, 15.30, B. Salido vs. Taller Tévez. En Amp. Paraíso, 17, Constitución FC vs. Dep. Rincón FC. En Amutesa, 17, Def. de Dany vs. Las Palomas. En Produnoa Uno, 14.15, Soler FC vs. Los Cardones. En River Plate, 17, River Plate vs. Quilmes. En El Cruce, 15.30, La 23 vs. Alto Verde. Categoría 40, en Coronel Lugones, 17, Coronel Lugones vs. Independencia B. En River Plate, 15.30, River Plate vs. Hual Club. En Villa Unión Dos, 17, Villa Unión vs. Villa Suaya. En Central Norte, 17, Central Norte B vs. Central Norte. En Zahuy FC, 15.30, B. Gorrini vs. 25 de Mayo. En Chacarita, 15.30, Chacarita vs. D. Manuel Belgrano. En Independ. El Simbolar, 17, Dep. Italiano vs. Zahuy FC. En Produnoa Dos, 15.35, Soler FC vs. Argentinos del Norte. En Alto Verde, 17, Alto Verde vs. Los Simpson. En Dep. Alem, 17, Dep. Alem vs. San Javier. En El Polear, 15.30, El Polear vs. Los Cardones. En Gremio Dos, 15.30, Besares vs. Def. Los Lagos. En Río Dulce, 15.35, Río Dulce vs. Independencia. En Produnoa Uno, 17.15, Produnoa vs. Palermo. En Belgrano, 17, Belgrano vs. Def. Maipú. Categoría 45, en Chacarita, 17, Chacarita vs. Hual Club. En Gremio Dos, 17, Suoem vs. Besares. En Irma FC, 15.35, Irma FC vs. La Fraternidad. En Paraíso, 17, Paraíso vs. San Isidro. En Produnoa Dos, 17.05, Platense vs. Def. 9 de Julio. En Rosario, 17, Rosario vs. Aristóbulo del Valle. En San Juan, 15, San Juan vs. Dep. Walter. Categoría 50, en San Isidro, 17, San Isidro vs. Cable Express. En Güemes, 17, Güemes vs. Credenciales NOA. En El Cruce, 17, El Cruce vs. San Isidro B. En Villa Suaya, 17, Villa Suaya vs. San Juan. En Las Palmas, 17, Las Palmas vs. CS Avenida. En Rentas, 17, Def. Pompeya vs. Soler. En De Pablo, 17, Amigos Bandeños vs. Aristóbulo del Valle. En Río Dulce, 17.05, Río Dulce vs. Hual Club. En Def. Vilmer, 17, Independ. Media Flor vs. Unión Obrera. En El Polear, 17, El Polear vs. Kiosco Isa FC. En Irma FC, 17.05, Irma FC vs. Argentinos del Norte. En B. Independencia, 17, Villa Raquel vs. Agua y Energía. En Hual Club, 17, Hual Club B vs. Quilmes. En San Lorenzo de San Andrés, 15.30, San Andrés FC vs. Sarmiento. En Rentas, 15.30, Villa Griselda vs. Chacarita del Sud. Categoría 20, en Argentinos del Norte, 14.15, Argentinos del Norte vs. Central Norte. En Río Dulce, 14.15, Juv. Río Dulce vs. Río Dulce. En Amutesa, 15.30, Desp. Taty vs. Avenida City. En Dep. Alem, 15.30, Dep. Alem vs. Zugas FC. En Belgrano, 15.35, Belgrano vs. San Isidro. En San Isidro, 15.30, 12 de Octubre vs. Def. de Pompeya. En Belgrano, 14.15, Ampl. 25 de Mayo vs. Dep. Dani. En Produnoa Dos, 14.15, Soler FC vs. 25 de Mayo. En B. Independencia, 15.30, B. Independencia vs. Produnoa. En Arist del Valle, 15.30, Juv. Soler vs. F. de Ramos. En Irma FC, 14.15, Irma FC vs. Laprida. En Las Palmas, 15.30, Las Palmas vs. Villa Suaya. En C. Norte, Alianza FC vs. B. Salido.l