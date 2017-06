Tiempo de definiciones en el Apertura “Carlitos Leguizamón”

30/06/2017 - El torneo Apertura denominado “Carlitos Leguizamón”, que organiza Los Clásicos Barriales, entró en zona de definiciones tanto para zona Sur como para la Norte y mañana se pondrá en juego otra fecha de playoff. Los de la zona Sur jugarán los cuartos de final, mientras que en la Norte, las semifinales serán los partidos más importantes. Por la División Norte, los encuentros serán los siguientes. En Bº Aeropuer - to, Ruta Uno Srs vs. La 21 del B. Aeropuerto (20); Km 49 vs. Los Peregrinos (20) y Carnes La Hacienda vs. Bº Colón (20). En Mal Paso, Los Tenas vs. Hermanos Suárez (20); Peti FC vs. Florería Ema (20) y Los Pibe del Huaico vs. Tarapaya (30). En Calle 107, Carnes Los Amigos vs. Los Pibes de Pacará (20); Diego y Martín vs. San Telmo (20) y El Seppse vs. La Loma FC (30). En Morumbí de Borges, El Poli vs. La Madrid (20) y Papelería El Mundo vs. Calle 4 FC (30). En Fondo de Borges, Juv. de Borges vs. Juv. de Sexto Pasaje (20); La Perú vs. Estudiantes (20) y La 203 vs. Villa Borges (20). En Sexto Pasaje, Los Piratas de la 109 vs. Panificadora Las 3 Hermanas (20); Autonomía vs. Pablo VI FC (30) y Sexto Pasaje FC vs. Los Calamares (30). En La Loma, Los Calamares Jrs. vs. Juan F. Ibarra (20); Verdulería Chiki vs. Quilmes (20) y Refrig. Llanos vs. Mal Paso (30). En Chañar, Carlitos Legui vs. Juv. de La Bañadera (20); Los Pibes de la 18 vs. Juv. de Villa Grimanesa (20) y Gas del Estado vs. Ruta Uno FC (30). En Pablo VI, Pablo VI Jrs. vs. Fiambrería Real (20); Primer Pasaje vs. Pasaje 421 (20) Los Pumas vs. Carro Bar Rey de Copas (30). En Autonomía, Óptica Bella Vista vs. Juv. del Gas (20); Polirrubro Ailén vs. Séptimo Pasaje FC (30) y Tinglados Albarracín vs. La Rifa de Alberto (30). En Santa Rosa, Sta. Rosa Jrs. vs. Los Millos (20); San Marcos vs. Juv. de Paseo Colón (20) y Santa Rosa FC vs. La Bañadera (30). En Tarapaya, Triángulo Jrs. vs. Los Pibes del Paseo Colón (20); Emaús vs. La 23 FC (20) y Juv. de Tarapaya vs. Almafuerte (20). Zona Sur En Mosconi, Granate vs. Bº Libertad (20); El Salvador vs. Kennedy FC (20) y Los Amigos vs. Mónaco FC (30). En B. San Martín, Peluq. Arte Pa vs. Tigres Jrs (20); Villa María vs. Fénix (20) y Juv. de Bº San Martín vs. Los Amigos Jrs. (20). En Viamonte, La Palmera vs. Santa Lucía (20); Juv. de La Ancha vs. La Loma Jrs. (20) y PSG vs. Peluq. Jaime (30). En Vinalar, Ciclón Jrs vs. Vinalar (20); La Ancha vs. La 16 FC (20) y Primera Junta vs. Viamonte (30). En Mariano Moreno, Mariano Moreno vs. Panificadora Vidal (20); Pasaje 445 vs. El Tanke (20) e Industria vs. Sara Mañu (30). En Tradición, La Santa Fe vs. Tronkito (20); Tradición vs. Primera Junta (20) y Kiosco Benja vs. 3 Amigos (30). En Solís, Amigos Lucianita vs. Racing FC (20); Juniors vs. Huracán (20) y Estudiantes vs. Mosconi (30). En Pitufos, Pibes de la 67 vs. Jonami (20); Mailín Jrs vs. Contreras (20) y Mailín FC vs. Villa María (30). En Virgen del Valle, La Barra de Gento vs. Racing Ulluas (20); Trofeos JJ vs. Los Choguers (20) y Golo Sur vs. Los Sucios (30). En Los Sucios, Amigos de Zeta vs. Los Gedes (20); Los Poros vs. Islas Malvinas (20) y Siglo XXI vs. Fondo de Vinalar (30). En Siglo XXI, Pibes Siglo XXI vs. Industria Jrs (20); B. San Martín vs. Juv. Fondo de Vinalar (20) y La Pandilla vs. Juv de Siglo XXI (30). En Fondo de Vinalar, Pibes Cáceres vs. Bobinados Soria (20) y Tronkito vs. Damaso Palacio (30). En Campeo nes del 28, Absalón Ibarra vs. 3 Amigos (20); Eli FC vs. Los Dragones (20) y Francisco de Victoria vs. Juv. de Tronkito (20). En Gril, La Dorrego vs. Pumas Católica (20); La Pueyrredón vs. Pibes Rosario (20) y Pibes de Siempre vs. La Gobernador (20). l