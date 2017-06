El 8 de julio arrancará el Torneo 65º aniversario del Club Atlético Termas

30/06/2017 - LAS TERMAS, Río Hondo (C). La Liga Termense de Fútbol programó para el jueves 8 de julio el inicio del Torneo 65º Aniversario del Club Atlético Termas. Así lo confirmó el presidente de la entidad, Omar Bohórquez argumentando que el Club 25 de Mayo envió una nota al consejo directivo, en la que informa que están realizando trabajos de remodelación en las instalaciones del club. El dirigente también informó que el Club Sector el Alto será parte del certamen y de esta manera serán doce los clubes que participarán del certamen. Desde la Dirección Provincial de Personería Jurídica informaron que la entidad convocará a una comisión normalizadora para ordenar institucionalmente al club. La primera fecha comenzará el jueves 8. En el primer turno se enfrentarán Adela y 25 de Mayo. Luego jugarán Sector y Legresti. El viernes se disputarán dos encuentros: Termas vs. Belgrano y Los Dorados vs. San Martín. El sábado se cerrará la fecha con Herrera El Alto vs. Villa Balnearia y Argentino vs. La Costanera. El torneo se disputará de acuerdo con el siguiente sistema de disputa: el que finalice primero en la zona Campeonato será el primer clasificado a la superfinal, mientras que el que se adjudique la Liguilla será el otro finalista. El ganador de la superfinal será el representante al Torneo Federal B 2018. En la Liguilla jugarán los equipos que se ubiquen entre el tercero y el octavo puesto, que afrontgarán los cuartos de final a un solo partido con ventaja deportiva para los que se ubiquen entre el tercero y quinto puesto. Las semifinales y la final se jugaran a dos partidos sin ventaja deportiva. El que clasifique segundo en la fase regular clasificará directamente a la semifinal de la Liguilla. 