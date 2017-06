El clásico entre Independiente e Instituto “paralizan” la Villa

30/06/2017 - Las instalaciones del club Instituto de Villa Ojo de Agua, se vestirá de fiesta este domingo, con la 4ª fecha de la liga amateur de fútbol, donde se jugará el clásico entre Independiente e Instituto y promete una gran fiesta deportiva. Como cada año, las autoridades, socios y simpatizante se preparan para ponerle todo el colorido a sus sectores, con banderas, bengalas, papel picado y alguna cargada a sus archirrivales. Sin lugar a dudas, se llevará a cabo la tradicional concentración de Independiente, el que se trasladará a la cancha con toda la popular, minutos antes del encuentro, creando una verdadera fiesta. El local no será menos con su gente, donde se espera que se dé un gran encuentro y gane el mejor sin que se opaque con cualquier disturbio. Se programaron los siguientes partidos: Cristo Redentor vs. El Jordán; Dani Tours vs. Central Sur; La Laguna vs. Alta Córdoba; El Cerrito vs. Bº Malvinas; Unión Comercial vs. El Tala; Club Instituto vs. Club Independiente; San Francisco vs. Yupanqui