El Clausura se inició con buen fútbol y goles

30/06/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Con mucho goles en las dos categorías, se jugó la primera fecha del Torneo Clausura, organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad. En la C40, Wall Mar, campeón del Apertura, confirmó su buen momento al vencer por 2 a 0 a Maxi Kiosco Antu. La Loma derrotó a Villa Elisa por 2 a 1. Y Trula y All Boys empataron sin abrir el marcador. Por su parte, Sol de América venció de manera ajustada a Las Américas por 1 a 0. El Gateao mostró progresos en su juego para terminar venciendo a Forres por 3 a 1. Otro que también desplegó buen fútbol en la primera fecha fue Triunfadores, que goleó a Bº Belgrano por 4 a 1. También se destacó Triki, que fue práctico y contundente ante Tigres, al que derrotó por 7 a 3. Por último, Barrio Sur y Arsenal jugaron un partido parejo, que terminó en empate 1 a 1. En la C50, el campeón del Apertura cayó derrotado por Trula por 3 a 2. Defensores de Huasi venció de manera merecida a Wall Mar por 3 a 1. También fue auspicioso el debut de Gremio, que le ganó a Los Amigos por 3 a 1. Y en el mejor partido de la jornada, Barrio Sur goleó a La Loma por 6 a 1. Mañana se jugará la segunda fecha con los siguientes encuentros en el Polideportivo: Trula vs. Las Américas (C40) y Sol de América vs. Forres (C40). En Trula: Tigres vs. All Boys (C40) y Wall Mar vs. Trula (C50). En Barrio Sur: Bº Sur vs. Triki (C40) y La Loma vs. Defensores de Huasi (C50). En El Quemao: Villa Elisa vs. Bº Belgrano (C40) y Gremio vs. Bº Sur (C50). En Las Américas: Wall Mar vs. La Loma (C40) y 9 de Julio vs. Los Amigos (C50). En Sportivo: Triunfadores vs. Arsenal (C40). En El Simbolar: Talleres vs. Maxikiosco Antun (C40).