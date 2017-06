Esquineros ganó y se mantiene al tope de las posiciones del campeonato “Eduardo Ibarra”

30/06/2017 - LORETO (C) La Asociación de Futbolistas Amateur Loretanos hizo disputar la décima fecha del torneo “Eduardo Ibarra”, en la que los equipos están en la lucha por la clasificación a la Liguilla y por alcanzar el título. En el partido más importante de la fecha, Esquineros venció a Bushcas por 2 a 0 y se mantiene al tope de las posiciones. La décima fecha terminó con los siguientes resultados: Avenida 2, Barrio Libertad 1; FCTC 1, CSDBO 0; Pinchas 0, Remanso 0; Defensores Libertad 2, Mechero 0; Alberdi 2, Newbery 0; Colonia 1, Palermo 0; 48 Viviendas 2, Albañiles 0; Esquineros 2, Bushcas 0; Zona Roja 0, San Esteban 1; Barrio Oeste 2, Alma y Vida 0. Para mañana Mañana a partir de las 12.30, en la cancha del club Unión Obrera, se jugará la undécima fecha del torneo, en la que se destaca la presentación de Esquineros que enfrentará a Barrio Oeste. La programación para mañana es la que se detalla a continuación: CSDBO vs. Alma y Vida, Pinchas vs. Defensores Libertad, 48 Viviendas vs. Zona Roja, Barrio Libertad vs. Remanso, FCTC vs. Colonia, Esquineros vs. Barrio Oeste, Bushcas vs. Palermo, Albañiles vs. Newbery, San Esteban vs. Mechero y Alberdi vs. Avenida. Posiciones La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Esquineros, 22 puntos; 2) Defensores Libertad, 20; 3) Albañiles, 20; 4) Alberdi, 18; 5) 48 Viviendas, 18; 6) Barrio Oeste, 18; 7) Colonia, 16; 8) Remanso, 15; 9) FCTC, 14; 10) San Esteban, 14; 11) Mechero, 13; 12) Palermo, 11; 13) Bushcas, 10; 14) Avenida, 9; 15) CSDBO, 9; 16) Zona Roja, 8; 17) Pinchas, 8; 18) Barrio Libertad, 7; 19) Alma y Vida, 7; 20) Newbery, 4. 