Los equipos de Millonarios y Virgen de Sumampa se mantienen como líderes

30/06/2017 - El pasado fin de semana se jugó la décima fecha del torneo que organiza la Liga Amateur de Los Telares. Cuatro son los equipos que pelean por liderar la punta de la tabla y sueñan con salir campeón. Millonarios de Asingasta junto al Club Virgen de Sumampa lideran con 19 puntos, seguidos de cerca por Santa Elena (18) y Santa Teresa (17), que mantienen un torneo muy competitivo y con muchas expectativas cada fin de semana a sus seguidores. Millonario de Asingasta tuvo una tarde soñada. Goleó por 5 a 0 a Juveniles de Santa Elena, y se ilusiona con lograr el objetivo. Su inmediato perseguidor, Santa Elena y Virgen de Sumampa empataron 0 a 0. La Cantera de Ruiz le ganó 1 a 0 a El Mojón. San José y Juventud de San Cayetano no pudieron sacarse ventajas y empataron 0 a 0. Barrio Mailín igualó con Taruca Pampa 1 a 1. Santa Teresa le ganó 1 a 0 a Santa Rita Centro y San Cayetano empató con San Francisco Ampliación 1 a 1. Próxima fecha La undécima fecha se jugará el domingo en las instalaciones del Club Atlético Defensores de Los Telares a partir de las 10.30 con los siguientes partidos. Sta. Teresa vs. Sta. Elena; Taruca Pampa vs. Millonarios de Asingasta; Sta. Rita Centro vs San José; El Mojón vs. Club A. Virgen de Sumampa; San Cayetano vs. Mailín; San Francisco Ampl. vs. Juv de Santa Elena; Juv de San Cayetano vs. Cantera Ruiz. 