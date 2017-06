Noche de acción en el “Centenario Escuela Normal”

30/06/2017 - CHOYA, Choya (C) La sexta fecha del torneo “Centenario Escuela Normal” se pondrá en juego esta noche desde las 20, en el Parque Municipal de Frías. Los juegos tendrán el siguiente orden: La Bio vs. Tránsito; Polideportivo vs. Loma Negra; Policía vs. Obras; Social vs. Técnica. NUEVA LIGA AMATEUR Mañana en el club Social y Deportivo Coinor se disputarán los cuartos de finales del certamen denominado Miguel “Quetupi” Patire. Desde la organización dejaron en claro que en esta instancia no habrá ventaja deportiva. En caso de registrarse una igualdad en el tiempo reglamentario habrá definiciones desde el punto del penal. De acuerdo con lo informado, los partidos darán inicio a las 12.30. Los partidos serán: La Casa del Plomero vs. Maxiquiosco Nacho; Tornería Pineda vs. Deportivo Choya por la Zona A. Mientras que por la B se producirán los enfrentamientos de Mercadito Fernando vs. Los Amigos y M y M Deportes vs. Atlético Quirós.