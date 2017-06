Se juega otro capítulo apasionante del Anual

30/06/2017 - Mañana se cumplirá un nuevo capítulo del Torneo Anual, que organiza la Liga Federal, en la que los equipos con mayores ambiciones irán en busca de los tres puntos para mantenerse en puestos de vanguardia. Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 14.30, con 30 minutos de tolerancia, mientras que los del segundo turno arrancarán a las 16.30. Programa En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. El Argentino (C40). En Abogados: Don Vicente vs. Red Star (C50) y Ex Combatientes vs. Benjamín Bravo FC (C50). En Gendarmería: Tigres del Tradición vs. Cacho FC (C20) y Güemes Sport vs. Gremio Judicial (Primera B). En Comunicaciones: Ex Combatientes Jrs. vs. El Ciclón (C20) y Gremio Judicial vs. Salamanca (C45). En Status: Coesa City vs. C-Athletic (C20) y Insumatik vs. La Estafeta (Primera A). En Los Romano: Dr. Beltrán vs. Campeones del 28 (C45) y Dr. Beltrán vs. Óptica Bella Vista (C50). En Luz y Fuerza: Estudio Jurídico vs. Iosep (Primera A) y Bandera Bajada vs. Hidráulica Aje (C40). En Atlético Forres: Rabenar Forres vs. Templo FC (Primera A). En Nueva Unión: Cheros Clodomira vs. San José (C20) y Adhoc vs. Argentinos Juniors (Primera A). En Agricultores: Casa Maud vs. Macroffice (Primera A) y Agricultores vs. Excursionistas (Primera B). En Aranda Clodomira: Despensa Carolina vs. Balneario FC (Primera A) y Lubricentro MyM vs. Deportivo Rec (C40). En Sutiaga: Corralón Anicar vs. San Lorenzo (Primera A) y Coca Transportes Santillán vs. Amigos Textiles (Primera A). En Cilindro de Cortez: El Fortín vs. Jorge Newbery (C40) y Veteranos de Malvinas vs. La Fiesta Disco (C50). En Los Halcones: Los Pasajeros vs. Los Sosa (C20) y CAM Lenon vs. 7 de Marzo (C45). En Peñarol: Ferretería El Profesional vs. Isa Instalaciones (Primera B) y La Saavedra vs. San Fernando (C45). En Camioneros Nº 1: El Triángulo vs. VG Pilchería Leo (C45) y Puente Alsina vs. Carcavelos Bar (C45). En Camioneros Nº 2: Gremio FC vs. Borges Unidos (C20) y Mónaco FC vs. Juveniles de Ampliación Borges (C20). En Milan: Despensa del Valle vs. Sonido Ibáñez (C20) y Despensa del Valle vs. Politécnicos (C50). En El Tata: La Juntada vs. Beula (C40) y Grasería Fernández vs. Alberdi FC (C50). En Iosep: Kovak Autom. vs. Expreso San Nicolás (C45) y Iosep vs. Kember San Martín (C50). En Rivadavia: Pritty FC vs. La Estafeta (C40) y Rivadavia FC vs. Oca FC (Primera B). En La Zurda: Los Murciélagos vs. Kiosco Julián (Primera A) y La Güemes vs. La 22 (Primera B). En Hnos. Sayago: MG Diseños vs. San Cristobal (Primera B) y Ersa vs. Ferretería Pesce (Primera B). En Mamita Cardozo: Profesores de Educación Física vs. San Antonio (C40) y Los Amigos vs. La Católica (Primera B). En Los Pichones: Los Primos vs. Vinalar FC (C20) y Pukará FC vs. Campos GNC (Primera B). En Independiente Los Cardozo Nº 1: Profe Pibes vs. 5º Alte. Brown (C20) y Profesores Piratas vs. Copa Aeropuerto (C50). En Independiente Los Cardozo Nº 2: Pepsi FC vs. San Ramón (C40) y Villa Negrita vs. Potrero FC (C45). En La Morocha: Atese Loreto vs. Marmolería (C40) y Pje. San Esteban vs. El Deport (C40). En La Porteña: Tapiales Las Gemelas vs. Pritty FC (Primera A) y Roque y Amigos vs. Los Magníficos (C45). l