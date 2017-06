FÚNEBRES | 30 de Junio de 2017

30/06/2017 -

Fallecimientos

30/6/17

- Leticia Valentina Ponce

- Carlos Fidel Giménez (Brea Pozo)

- Severa Virginia Medina

- Juan Carlos Ibarra

Sepelios Participaciones

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su primo hermano Carlos León González Avalos; sus hijos Guadalupe González Avalos, Marta Lucrecia González Avalos y Luis César González Avalos; hijos políticos Mariano Vital y Horacio Jozami participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Carlios Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés y Agostina Elías de Salmoiraghi y Matías y sus nietos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestro amigo Rubén en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Las compañeras del Colegio Belén (5to. Maravi) de su hija Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Silvina María Paz, Renato O. Montenegro y sus hijos Renato, Andrés, Gonzalo y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Abel María Paz, Gabriela Suárez y sus hijos Valentina y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Arq. Edgar Pablo Quaranta, su esposa, hijos y nietitos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su gran amigo Rubén Abalos Aliaga, acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Dr. Pedro Félix Marcos Vozza y familia lamentan la muerte del hermano de su querido amigo Rubén y ruegan por el eterno descanso de su alma.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Josefina S. King e hijos; Jorge, Roberto, Ricardo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y vecino. Ruegan por su descanso hasta su feliz resurrección en Cristo nuestro Señor.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Fresenius Medical Care, sus directivos, sus empleados participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Coco Tagliavini lo despide con gran dolor, afecto y cariño, rogando oraciones en su memoria. Acompaña espiritualmente a sus amigos de una siempre recordada y feliz infancia de la calle San Martin, Maria Elena, Alberto y Ruben.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Arq. Raúl Sabouret, Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. José Ignacio, Matías y Santiago Salvadore, participa el fallecimiento de su tio Eduardo y acompañan a Guillermina, Guillita, Zulemita y Mochi en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Graciela de Arzuaga, sus hijos Carlos Ignacio y Marcelo Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Carlos Ignacio Salvadore de Arzuaga, su esposa Andrea Couget y sus hijos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Marcelo Federico Salvadore y Lisi Cisneros, participan su fallecimiento y acompañan a Guillermina, Guillita, Zulemita y Mochi en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Martha Corvalán Olivera, sus hijos Antonio, Luis y Natalia Tagliavini (a), su hermano Julio Cesar acompañan a Guillermina, Alberto, Rubén y María Elena en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Ana Beatriz Gatti, sus hijos Jorge, Anahí Maccio y Gabriela Zahorski, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de sus entrañables amigos Ruben, Alberto y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Guido Gallego y flia., participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. José María López Bustos participa con dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Alberto y Rubén Abalos Aliaga. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Los hemanos de su esposa Guillermina, Gustavo Adolfo Guerrieri y Maiky Lapalma y sus hijos Mariana, Eugenia, Gustavo y Adolfo Guerrieri y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Arturo Madías, María Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia y Gustavo, Jimena y José Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Mariano López y Virginia Mercedes Hernández de López Bustos e hijos Antonio José Hernández e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Miguel Poliche, su Sra. Elena Fernández, sus hijos Miguel y Maria, Roberto y Veronica, Fernando y Valeria, Gabriel y Rosario, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Roberto Poliche, su Sra. Verónica Dieguez, sus hijos Robertito y Martina, participan con dolor su fsallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Zulema Elisa, Raul Abalos Gorostiaga, Diana Dhers, Ana Schiapapietra y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Raul Abalos Gorostiaga, Diana Lia Dhers, sus hijos Raul Fernando, Lucila y Gonzalo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Antenor Álvarez e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falelció el 28/6/17|. "Que el Señor reciba su alma en el reino celestial". Vecinos de su hermano Rubén y Graciela, Carlos Avila, Rosi, sus hijos Claudia, Carlos y Natalia participan con profundo dolor y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Dr. Pedro Walter Orieta, su esposa Beatriz Toscano e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y acompañan a Guillermina e hijos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Daniel Valdez y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Mario Valdez y Maria Laura participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Julio Martín y Juan Jorrat, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Hector González y Alexandra Lladhon, sus hijos Juan Bautista, Tomás e Ignacio participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Verónica y Valeria Salomón, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Pocholo Salomón y Elsa Colomer, sus hijos Verónica, Valeria, Joaquín, Nicolás y Elsa María, Paula y Maxi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Daniel Alberto Bolañez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del jefe de seguridad del BSE, Rubén P. Abalos Aliaga y ruega una oración en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Personal de seguridad del BSE participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del jefe de seguridad del BSE, Rubén P. Abalos Aliaga y ruegan una oración en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Te marchaste por el camino que todos recorreremos algún día, tu recuerdo siempre quedará entre nosotros. Jorge Weyenbergh y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su esposa Guillermina, a sus hijos, hermanos y ruega oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Angel Guillermo Gil, sus hijos Rita, Martín y Mariano y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus apreciados vecinos, el Sr. Rubén Prospero Abalos Aliaga y Sra. María Graciela Barzola y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Carlos Luis, Elba Inés y Mariló Araujo participan el fallecimiento y acompañan a su familia confiando que el Sr. Eduardo descansa en los brazos de Jesús Misericordioso.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Agustín Pedro Rímini Olmedo, María Rosa Rímini de Avendaño, María Eugenia Rímini de Mayer y Maria Luisa Rímini Olmedo participan su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a toda su familia. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Beba Matach de Auat abraza con cariño a su hno. Rubén y lo acompaña en el dolor.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su primo Alberto Bravo de Zamora y su familia participan con tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a Guillermina y a toda su familia con cariño.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Participan su fallecimiento acompañando a su esposa Guillermina e hijos. Luis Baccino y María Inés Costas, sus hijos María Esperanza y Leonardo Wagner; Francisco y Analía Moisés. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Héctor Rizo Patrón, Nilda de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Guilli, Guillita, Zulemita y Eduardo. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Compañeros de Turismo F.A.S. de Negrita de Lugones, la acompañan en este momento y oran por él y por la fortaleza de su familia.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Ernesto Antenor Álvarez despide a su amigo con profundo pesar y acompaña a su familia con mucho cariño.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. José Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achával e hijos participan el fallecimiento de Eduardo y acompañan a Guille y familia Guerrieri Weyenbergh en su dolor.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil Nasif Saber y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su prima y tía Guillermina en estos momentos de dolor.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Malena Arce de Montiel y Álvaro Arce participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Los compañeros de trabajo de su hermano Rubén Próspero Abalos Aliaga: Mariano, Ramón, Gonzalo y Federico acompañan en su dolor a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Federico Raschi, su esposa Analía, sus hijos Federico y Franco participan con pesar el fallecimiento del hermano de nuestro amigo Rubén, rogando oraciones por su eterno descanso.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de su Sra. esposa Sara Ugozzoli y sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Y hacen llegar a sus hermanos, nuestros queridos amigos Rubén, Carlos Alberto y María Elena un fraterno abrazo en estos momentos de tristeza y dolor. elevamos oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Dr. Bernando Villegas, María Claudia Azar y familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a su querida amiga Guillermina, hijos y nietos, elevando una oración en su memoria. Descanse en paz y brille la luz que no tiene fin.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Cristina Fajardo de Terrera y flia participa el fallecimiento del esposo de la querida amiga Guillermina y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Cr.Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su estimado amigo Rubén y demás familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia y Blanca Inés Uriondo participan con dolor su fallecimiento y acompañan con especial afecto a Guillermina e hijos en este triste momento.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y familia participan con dolor su fallecimiento. Formulan y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. La empresa Vigía SRL, personal directivo, administrativo, supervisores, vigiladores principales y vigiladores en general participan con dolor el fallecimiento del hermano del jefe de seguridad del BSE, don Rubén Abalos Aliaga. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Director de empresa Vigía SRL: Carlos Coronel y esposa Silvia Paz participan con dolor el fallecimiento del hermano del jefe de seguridad del BSE, don Rubén Abalos Aliaga. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Carlos B. Weyenbergh y sus hijos Carlos Bernardo, María Paula, Federico y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a la querida prima Guillermina y demás familiares en estos momentos de dolor.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Carlos A. Cáceres Rojas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria y resignación a su esposa e hijos y a sus estimados hermanos.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Gustavo Mariano Paz (h), María Fernanda Barbesino y sus hijos Gustavo y Joaquín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Chelo Cesca y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a Guille y flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria; sus hijos Javier y María del Huerto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Lic. Pura Terribile de Ugozzoli y familia participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Nuestro reconocimiento a la mujer que honró el género en la función pública como en la política. Rogamos por su eterno descanso. Paz y consuelo para su familia.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Mariló Araujo y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Lucía Kobylañski despide a la hermana de su mejor amiga, de infancia y juventud, acompaña espiritualmente a su esposo, hijos y demás familiares y recuerda con cariño a Pilarica, abanderada '57 de la Normal.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. María del Carmen, Elida y Manuel Vera lamentan profundamente su partida, acompañan a su hermana Raquel, a su sobrino Alejandro y demás familiares en su dolor y ruegan por su eterno descanso.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Dr. Domingo C. Vera y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y familia participan con dolor su fallecimiento. Formulan y ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su esposa Ramona, sus hijos Juan y Carlos "Guito"; nietos Jonathan, Miguel, Darío, Giuliana, Kevin, Juan, Cristian y Alejandro participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA, SEVERA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|. Hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Árraga a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PONCE, LETICIA VALENTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/6/17|. Sus hijos Manuel, Rubén, Patricia, Luis, Hugo, Carlos, Rodolfo, Mario, Leticia, Domingo, nietos, bisnietos y demás familiares. Part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 16 en el cementerio de Maco, casa de duelo sv. 3 P. L. Gallo 330. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Participan Dr. Jorge Alejandro Fiad, Rubén Fiad y CP. Esther Victoria Fiad y sus respectivas flias. con profundo dolor su deceso.

SALVATIERRA DE FIAD, MARÍA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Chiqui Lobo y Gringo Bravo de Zamora participan su fallecimiento y acompañan a Guillermo y familia con todo cariño.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Mary Azan de Paoletti, su esposo Italo Orlando Paoletti y sus hijos participan con profundo dolor la partida de la Sra. Anita, entrañable amiga de la familia, era una hermana más de mi madre, juntas compartieron toda una vida. Descansa en paz Anita y que brille para ti la luz que no tiene fin.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Ing. Forestal Carlos Alfredo Mattar y Sra. participan el fallecimiento de la mamá de su dilecta amiga Ing. Marta R. Gulotta de Maguna. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Luis Asato, Mirta Amil Feijóo participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Martita y la acompañan en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa el fallecimiento de la señora madre de la Ing. Marta Gulotta de Maguna.

TORRES, EDUARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Su esposa Mercedes Sayago, sus hijos Marcela, Nelson y Exequiel, hijo político Pablo, su nieta Paula y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores . SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

Invitación a Misa

CURA, ESTHER ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se oficiará en su querida memoria, esta noche a las 20 en la Iglesia Catedral "Virgen del Carmen".

PADILLA, AMELIA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/17|. Sus hijos Silvia y Fernando, sus nietos Florencia y Martín invitan a misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse los 9 días de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, CECILIA ROMINA LEONOR (TITY) (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. "Si supieras como duele tu ausencia, que nadie podrá llenar ese vacío que dejaste en nuestros corazones desde que partiste hace un mes a los brazos del Señor". Sus desconsolados padres Alberto y Angélica; su hijita Lara, su hermana Mariana, su cuñado y compadre Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano (Juncal y Belgrano). Se ruega una oración en su querida memoria.

SIMÓN, FLORINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Su hijo Gustavo, hija política y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirsde un mes de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

VÁSQUEZ, ESTELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Mamita, dulce mamita de mi corazón, cómo quisiera tenerte como esos días cuando me mirabas con esos ojitos buenos y me decías palabras lindas. Ya no estás y desde ese triste día, te busco en cada recuerdo de mi infancia, en cada foto y hasta en las historias que nunca llegaste a contarme. Al cielo te has ido mi madre querida, dejándonos solos a mí, tu hija, a tu marido José y a tu nieta Josefina, pero ese amor que nos diste nos acompañará siempre hasta volverte a ver entre los ángeles del cielo. Invitamos a todos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GUZMÁN, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Rosa R. de Ruchelli, sus hijas: Mirta, Elizabeth, Ana Beatriz, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. La comunidad educativa del Instituto Integral de Educación Permanente participa el fallecimiento del Sr. padre del secretario de la institución, Prof. Damián Sariago. Ruegan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. El Centro Integral de Educación Permante, Cooperativa de Trabajo Limitada, participa el fallecimiento del padre de su asociado Prof. Damián Sariago. Ruegan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Directivos y personal de Maria's Hotel, participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañero Damián. Elevan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Juan Pablo Issa y Laura Areal, acompañan a su amigo Damián y flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Los papás de Cristina: Ángel y Amelia, sus hermanos: Hernán y Lauri con sus respectivas familias acompañan en el dolora a Esteban po el fallecimiento de us padre haciendo extensivo el resto de su flia. Elevan oraciones en su memoria.

SARIAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/17|. Raquel González, Diego y Thelma Palacio, acompañan en este inmenso dolor a su esposa, a sus queridos hijos Luján, Damián, Esteban y Chela. Piden oraciones en su memoria. Amén.

Invitación a Misa

IBÁÑEZ, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/15|. 30 de Junio, hoy se cumple 2 años de tu partida al encuentro con Dios, seguramente hoy es un día de fiesta, con todos los familiares. Aquí en la tierra. Te extrañamos mucho querida mamita. Siempre estás presente en cada encuentro. Te amamos mucho mamita. Se invita a la misa a realizarse en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MORENO, LEONARDO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/92|. El tiempo para recordarte no pasó siempre, estás y estarás presente en el corazón de tu tía abuela. Viajé lejos para conocerte, mi ángel bello, con ojos de escarapela. Lo que no imaginé que tu vida sería tan corta, tan breve a nuestro lado. A 25 años de tu viaje sin retorno pido a Dios con su infinita misericordia que mi angel tan bello descanse en Paz. Familia Moreno invita a familiares y amigos a elevar una oración por su descanso al Santísimo Sacramento.

NAZARIO, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Los sábados ya no serán iguales sin vos Sofi. Estabamos para poner nuestros hombros y así mitigabas tus penas y aflicciones, cuando tantos te habian abandonado. Con cariño te despedimos las chicas de la Pelu: Andy Miranda Urquiza, Blanky Angeleri, Anita Pereyra, Adita de Gómez; Muñeca Segura, Ramonita Barraza; Juany Urquiza, Claudia Zabaco, Claudia Morales, teresita S. de Alvarado, Sole Ledesma. Te vamos a extrañar amiga querida. Descansa en paz.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BANEGAS, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino Nene Sarquician y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, ALDO ANTONIO Ing. Vial (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17 en Córdoba|. "Querido primo: quedan para siempre hermosos recuerdos de aquellos momentos compartidos durante la niñez y la adolescencia en la ciudad de Añatuya, Descansa en paz. Sus primos Elsa, Esmeralda, Guillermo Salto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. La comunidad educativa en su conjunto del Centro Experimental Nº 4 Maximio S. Victoria, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que el Señor la reciba en su Santa Gloria y le de el descanso eterno.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Lolo Suárez y María Cristina Ibarra, acompañan a su hijo Dr. Ricardo Leguizamón por el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Perla y Coco Tagliavini acompañan esperitualmente a su amigo Gugy y ruegan oraciones en memoria de su querida mamá.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Profesora Francis María Suarez y sus hijos Ana Paula, Jose Francisco y Rosario del Pilar participan el fallecimiento de la señora madre del amigo Dr. Ricardo Leguizamón.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre d su matriculado Dr. Leguizamón Ricardo Alberto. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega, Dr. Leguizamón Ricardo Alberto. Ruega oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Ing. Carlos Enrique Cheeín y familia participan su fallecimiento y acompañan al Dr. Ricardo Alberto Leguizamón por la pérdida de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus vecinos Omar Montenegro y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su des canso en paz.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Roberto Genaro Rosales, esposa e hijos: Claudio, Erika y Johana Rosales y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. "Si la muerte es inevitable para que el alma abandone el cuerpo mortal y suba al Reino de los Cielos para renacer...¡ Señor hágase tu voluntad! Querido Ricardito cuando cumplí 80 años, de esto hace 6, mi hija en un video que me dedicó y agradezco, simplificó mi vida en estas pocas palabras: Nació en Sunchituyoj; se trasladó a Fernández y lo convirtió en el eje de su mundo; y efectivamente es verdad. Nada de lo que sucede en Fernández me es indiferente. Hoy leo que el alma de Anllolina abandonó su cuerpo para ascender al Reino de los Cielos y renacer. Ella ya está al lado de la Santísima Virgen. Desde Santiago y por razones de salud no puedo ir hasta vos y decirte cuanto la quise, pero vos lo sabes. La familia Franlle y luego tu padre, tu madre y vos conformaron una familia pequeña, pero grande en logros. La capacidad docente de tu padre, la bondad infinita de tu madre y el orgullo que les produjo su único hijo, es pertenencia de ese ayer pueblo y hoy una hermosa ciudad. Formas parte como yo de esas dos etapas de la vida de nuestro querido pueblo. Salí de ahí a los 10 años, pero sólo físicamente porque mi corazón, que según los profesionales tiene el tamaño de un puño, atesora miles de bellos recuerdos del lugar donde fui tan feliz. Puedes estar satisfecho y tranquilo porque fuiste un hijo y un hombre ejemplar. Siempre estaré eternamente agradecida porque cuando siendo ministro de Salud conseguiste en tiempo récord el marcapasos que mi amado esposo necesitaba para seguir viviendo; y como esa situación solucionaste cientos, por eso, debes estar contento de saber que cuando seamos juzgados por el Justo Juez, Él tendrá en cuenta la parte fundamental que Anllolina tuvo en tu formación de vida. Para vos y la familia que queda mi pésame, mi cariño y mis oraciones. Anllolina ya está en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola e hijos.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. ¡Siempre estarás presente en nuestros corazones por el amor que nos supiste brindar en vida. Descansa en paz tía Anllo! Con cariño Carmen Correa y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti rogamos oraciones en su memoria y resignación al hijo y amigo Dr. - Tío Gugui.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 27/6/17|. (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar el fallecimiento de la señora madre del apreciado amigo Dr. Ricardo Leguizamón, a quien acompaña con afecto en esta lamentable circunstancia. Eleva oraciones, y espera pronta resignación para toda la familia.

GIMÉNEZ, CARLOS FIDEL (q.e.p.d.) Fallecio el 29/6/17|. Su esposa Norma Toloza, sus hijos Carlos, Belén, Mariana, Tahis y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. de Brea Pozo. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. El Dpto. de Aplicación Primario, de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador, acompañan en el dolor a su hija política Prof. Graciela Lezana de Villa. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TAPIA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Que brille en ella la luz que no tiene fin. Acompaña a Miguel Tapia y familia con profundo dolor el C.P.N Domingo Ruiz y familia. Las Termas.