Fernando Gago descartó cualquier posibilidad de alejarse de Boca Juniors y ahora está pensando en la próxima edición de la Copa Libertadores.

30/06/2017 -

El mediocampista de Boca Juniors, Fernando Gago, afirmó anoche que continuará en el club a cumplir su contrato de tres años, tras haberse consagrado en el último campeonato.

"Nada me puede seducir más que seguir en Boca. No me llegó nada y tengo contrato por tres años", dijo el volante por la señal de TyC Sports.

Gago admitió que "para el hincha de Boca la Copa Libertadores es especial" y que por esto intentarán obtenerla en 2018 después de un año sin disputarla.

"El plantel se tiene que reforzar de la mejor manera, cuanta más competencia haya menos relajación habrá. Está en uno competir sanamente con los mismos compañeros", expresó.

El mediocampista resaltó que "tener a Tévez sería un plus", ante la posibilidad de que el delantero pueda regresar al equipo para jugar la Libertadores.

"Tuve una lesión complicada. Desde que me pasó, los pronósticos no eran alentadores, porque era sobre el talón de Aquiles, que no es una lesión fácil de superar, y porque iba a ser mi segunda operación. Fue lindo recuperarme y superarme sobre algo que era una incertidumbre. Algo tan malo, me hizo crecer", dijo luego por ESPN Radio.

Al ser consultado sobre Ricardo Centurión, Gago comentó: "Yo tengo una opinión formada. Sé lo que es como jugador. Se adaptó muy rápido a Boca y tuvo un muy buen año. Como chico no le puedo decir nada, entrena y entrena muy y bien, es importante para el grupo, pero obviamente tiene cosas que mejorar y lo trataremos de apoyar. Si se queda, será importante, pero es una decisión del técnico y el presidente".

Por otro lado, el defensor Paolo Goltz se convertirá en los próximos días en flamante refuerzo de Boca, luego de que América de México, su actual club, aceptara el ofrecimiento de 2,5 millones de dólares que hizo el Xeneize.

Goltz, surgido en Huracán, será nuevamente dirigido por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, quienes trabajaron con él en Lanús. Fue el llamado de Barros Schelotto el que terminó por inclinar a Goltz.