“Es importante la historia y la literatura del peronismo”

30/06/2017 -

El vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder, y el senador nacional, Gerardo Zamora visitaron la Primera Feria del Libro Justicialista que se desarrollará hasta hoy en las instalaciones del Fórum.

Además, estuvieron el ministro de Gobierno, Dr. Carlos Silva Neder, el secretario general de la CGT Santiago del Estero, José Gómez, y miembros del Partido Justicialista de la provincia.

Los distintos expositores que estaban al frente de los stands les fueron contando al vicegobernador y al senador las características de los libros que estaban en exhibición, además de su historia y contenido bibliográfico.

"Quiero felicitar al Partido Justicialista y a todos los que han participado, porque más allá de cualquier pertenencia partidaria es importante difundir, a través de la literatura y a través de muchísimas cosas, que me sorprenden de esta muestra" dijo, al agregar: "Poderme llegar y recorrerla, es un inmenso honor, expresó el senador Zamora, en reconocimiento a la invitación del PJ.

Ahondó que en la muestra, "no solo he podido ver la historia de Perón, la literatura que ha dejado el ex presidente, sino un momento importante de nuestra historia argentina que está plasmada en muchas cosas. He visto en distintos stands gente que expresa que es el peronismo o esta parte importante de nuestra historia que se proyecta de uno de los movimientos nacionales y populares de la Argentina", remarcó Gerardo Zamora. l