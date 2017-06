Zamora: "Desde nuestro proyecto político provincial queremos ayudar a la gobernabilidad y que a la Argentina le vaya bien"

Fotos VISITA. Invitado por el vicegobernador José Neder, el senador nacional Gerardo Zamora recorrió los distintos stands de la Feria del Libro peronista.

30/06/2017 -

De cara a las Paso por las legislativas de agosto, el senador nacional Gerardo Zamora ratificó que "desde nuestro proyecto político provincial queremos ayudar a la gobernabilidad y que al país le vaya bien".

Luego, pidió: "Que se termine con esta situación de zozobra generada por medidas erróneas en perjuicio de los sectores más vulnerables, como el caso de las personas discapacitadas, los pensionados o estudiantes que les quitan su programa (Progresar), porque se tata de un caso que afectó a miles de jóvenes que habían vuelto a estudiar y terminar sus estudios, y ahora que se queden sin esa ayuda, que no era tanto. Es preocupante, me parecen errores graves que se puedan solucionar", señaló el senador ante la consulta de EL LIBERAL.

Situación preocupante

El senador ahondó sobre la polémica en torno a la quita de pensiones por discapacidad que tuvo eco en la provincia. "Es un tema que nos tiene preocupado y ojalá pronto se revea. Yo lo puedo decir desde mi familia, en el caso de personas que están con avanzada edad y problemas de salud y tienen que buscar papeles de 40 años atrás. Este tema debe ser resuelto cuanto antes, porque no son cosas que se pueda esperar mucho tiempo", dijo.

También, no pasó por alto el conflicto que atraviesan las dos casas de calzados del centro capitalino. "Lo que está pasando es preocupante, la situación económica es recesiva, baja el consumo, peligra el empleo y el comercio como ya está ocurriendo aquí. Rogamos que todo esto se revierta y al país le vaya bien, porque no es bueno que se pierdan fuentes de trabajo", resaltó el senador.

Posición política

"No somos opositores destructivos", reiteró Zamora, en relación al posicionamiento del espacio del Frente Cívico por Santiago respecto del Gobierno nacional. "No queremos que al país le vaya mal, porque eso significaría un perjuicio para los santiagueños y así también, nunca me van a oír hablar mal de los ex presidente Néstor y Cristina Kirchner, porque hicieron mucho por los santiagueños con obras de infraestructura, servicios", enumeró.

Paso 2017

En relación con la propuesta de su espacio político, dijo: "Nuestro proyecto político provincial y desde la representación legislativa ante el Congreso de la Nación, y desde la gobernadora misma, apostamos a la gobernabilidad para que el país siga creciendo".

En el plano electoral, resaltó que "en las urnas la gente siempre plebiscita gestiones y, cada propuesta, deberá ser analizada por la ciudadanía".

"Yo, como referente del Frente Cívico, ex gobernador y parte importante de un proyecto político que desde el 2005 viene trabajando, para lograr un desarrollo económico con inclusión, y poner a la producción en términos de economía sustentable, puedo decir que es positivo lo que se ha hecho, que fue pensado sin endeudar y mantener el equilibro financiero de la provincia, a diferencia de otras provincias que están atravesando una situación complicada".

Plan Belgrano

Sobre los avances de las obras enmarcadas dentro del Plan Belgrano, el senador reconoció que "hay importantes obras ya licitadas en hábitat y le agradecemos al Gobierno nacional, porque también se licitó la obra de la cloaca máxima para la ciudad Capital, también para la ciudad de Quimilí, luego el azud de Cruz Bajada. Apostamos y creemos a que se cumpla con otras obras. No puedo compararme con otras provincias, pero tampoco nos quejamos", indicó.

Elección provincial

Ante la consulta de EL LIBERAL, sobre el pedido de distintos sectores políticos y sociales para la conformación de la fórmula Zamora-Neder para gobernador y vice, dijo: "Por ahora vemos el trabajo político de cara a agosto (Paso legislativas), después de eso, trabajaremos para definir el momento de la elección provincial, que lo haremos con el tiempo suficiente, dentro de los plazos constitucionales, y lo hará la gobernadora por decreto. Después desde nuestro proyecto político presentaremos las candidaturas, como propuesta para la gente", concluyó.