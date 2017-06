Festival folclórico solidario en el club Sportivo Loreto para este domingo 2

30/06/2017 -

Con el fin de tender su mano solidaria con aquellas familias que pasan por un mal momento de salud sus seres queridos, la Agrupación Amigos Solidarios y la Radio Loreto Manta, como parte de sus festejos de los dos aniversarios, convocaron a más de 30 grupos folclóricos, que participarán de un festival solidario, donde se fusiona la solidaridad, leyendas vivas del folclore y grandes promesas del folclore, que tendieron su mano solidaria para ayudar a las familias de Cristian Guardo, Marilyn Toloza, Raúl Coronel, Teresita Cortez y Agostina Gómez Bustamante, quienes están atravesando un problema de salud de uno de sus familiares. E l d i r e c t o r d e L o r e - to Manta, Juan Paz, informó que el festival solidario se realizará el próximo domingo 2 de julio a partir del mediodía en las instalaciones del Club Sportivo Loreto, donde la entrada será un bono contribución de $20 y el público podrá disfrutar de la actuación de Las Sachaguitarras Atamisqueñas, Yoni Cejas, Salitral, Los Cantores, Los Hermanos Nuñez, Loretanos (ex dúo Quiroga- Mansilla), La Trama Folk, Darío Leguizamón, Sol Naciente, Los Trovadores de Loreto, Tany Trezami y su banda, Silver Herrera, Roly Castaño y su Grupo, Antonio Albarracín, Sangre Loretana, D’Nosotros, Senda Tropical, Dúo Prestigio, Gustito a Mistol, Agustín Roldán y la Agrupación Juntos, que llegan de la provincia de San Juan. La conducción estará a cargo de Gustavo Lastra y José María Trigo.