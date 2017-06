Sin acción en el Regional, pero con varias propuestas atractivas

30/06/2017 -

La actividad del rugby este fin de semana contempla para mañana la disputa de la 5ª fecha del Torneo Súper X y la tercera del Regional Juvenil, en tanto que para el domingo está prevista una nueva jornada del Torneo Anual de Ascenso, otra fecha del Circuito de Seven femenino y el Encuentro Infantil de Desarrollo en Campo Gallo.

Además, entre mañana y el domingo se vivirá una nueva edición del Torneo David Werenitzky, organizado por el Santiago Lawn Tennis.

El Regional del NOA tendrá una de sus ventanas libres.

El programa es el siguiente:

Súper X: mañana, Loreto vs. Club de Amigos, Lawn Tennis vs. Olímpico, Old Lions vs. Santiago Rugby y Clodomira vs. Añatuya.

Anual de Ascenso: domingo: La Cañada vs. Termas, Brea Pozo vs. Olímpico B, Fernández RC vs. Quimilí, Campo Gallo vs. Añatuya B.

Regional Juvenil: mañana, Old Lions vs. Lawn Tennis. (en M16, M17 y M19.) y Tiro Federal vs. Santiago Rugby (en M15, M16, M17 y M19)

Juvenil local: mañana, Loreto vs. Club de Amigos.

Encuentro infantil: mañana a las 14 en Campo Gallo.

Circuito Femenino: domingo a las 10 en Las Termas.