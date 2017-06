Sergio Salto dijo que les faltó la suerte necesaria para ganar

30/06/2017 -

El polifuncional y uno de los puntos alto de Central Córdoba dijo que les faltó la suerte necesaria para poder marcar en el partido que su equipo igualó 0-0 ante Mitre.

"En el primer tiempo lo llevamos muy bien, fuimos superiores ampliamente. Creamos muchas situaciones de gol, pero la pelota no quiso entrar, por eso la bronca", fueron las primeras palabras del mediocampista.

"Creo que la expulsión (de Sergio Pérez, a los 6’ 2T) nos complicó porque manejábamos la pelota. Aunque creo que en esa jugada era falta, pero el árbitro cobró mano y creo que se equivocó", explicó. "La bronca se genera porque no lo pudimos ganar y no porque Mitre es el que pasa. Teníamos ilusión de pasar, pero no se pudo", finalizó.