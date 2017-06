"Carla le pedía por favor que dejara de golpearla y le alcanzara agua, pero no le dio"

Fotos VÍCTIMA. Según se confirmó, Carla sufría golpes en forma habitual desde hace varios meses.

Antes de sentirse mal y morir por un edema en la cabeza, Carla le contó a Carolina (una de sus hermanas) que todo ocurrió después de que terminó de hablar con su expareja, el papá de su hijo.

"Él fue a buscar ropa del nene, que estaba con él. Había ido a la casa (que la víctima alquila junto al agresor) y le decía a mi hermana que ella lo había llamado desde el celular de mi papá. Carla le respondió ‘no, no te llamé’. Su novio escuchó esto. Creo que mi hermana se dio cuenta de lo que se le venía", refirió.

Por lo que le narró Carla, cuando el papá del nene se retiró, el adolescente cerró la puerta, le recriminó que no le había dicho que había llamado a su ex y empezó a pegarle. "Ella le pedía por favor que dejara de golpearla. En un momento se le fue la lengua para atrás. Intentaba tomar fuerza para sacárselo de encima y no podía. Él practica boxeo y kick boxing. Ella le pedía por favor que le alcanzara agua, pero no le dio", narró.