Un menú con sabor bien argentino

30/06/2017 -

Ofrecerán a los invitados de la boda un menú de seis estaciones "con sabor argentino". El programa estipula una recepción, un plato principal, un menú especial para los niños, un postre, una mesa dulce y otra de final de fiesta.

Habrá cazuelas de mollejas, carnes trinchadas ahumadas y chorizos bombón.

La bebida será de la bodega Bianchi y los comensales podrán elegir entre Famiglia Bianchi Chardonnay Premiado, Famiglia Bianchi Malbec y Famiglia Bianchi Extra Brut.

Las bebidas no alcohólicas serán de la línea Pepsi: cola, Seven Up y Mirinda.