Un santiagueño que vive en Rusia, palpita el Mundial de Fútbol 2018

Fotos Gonzalo y Nelly Ramírez

Hoy 09:40 -

El santiagueño Gonzalo Ramírez, es un joven licenciado en Comunicación Social que nació y vivió en Santiago del Estero. En la actualidad se encuentra radicado en Moscú, Rusia; donde se casó con Nelly.

Ambos coinciden que “Cuando hay amor no hay fronteras ni limitaciones de idiomas que los detengan, y cuando además hay una pelota de por medio, la felicidad total está asegurada”.

Juntos comparten este amor con el fútbol y ya palpitan el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en el cual la selección nacional aún no tiene asegurada sus participación. Sin embargo son optimistas y confían en que Sampaoli llevará a la "albiceleste" a la competición.