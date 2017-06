Fotos Ezpeleta y el calendario 2018 del MotoGP que vuelve a Las Termas

Hoy 11:03 -

El Mundial de MotoGP alcanza con el GP de Alemania la novena de sus 18 citas de la temporada, lo que supone un momento ideal para hacer balance con su máximo responsable, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna.

- Estará encantado con el MotoGP que se está viendo este año, con cuatro pilotos en once puntos o cinco en 28. ¿Me equivoco?

Esa es la lectura, cinco en 28, porque había años que a estas alturas ya había más de una carrera de distancia entre el primero y el segundo.

- ¿Se esperaba algo así después de ocho carreras?

Yo nunca me espero nada, pero sí que lo estoy disfrutando. Recuerdo que un día me preguntó usted (este año en Argentina) con qué gran premio me quedaba de toda nuestra gestión y el del otro día en Holanda, como evento de las tres categorías, es uno de los mejores como pack completo. Las tres carreras de Assen fueron espectaculares.

- Para mí Moto3 y Moto2 son mucho más que los teloneros de MotoGP.

Estamos de acuerdo.

- ¿Por qué cree que está mejorando últimamente el espectáculo en Moto2, que era la que más venía fallando?

No lo sé. Nosotros lo analizábamos y tampoco había mucha razón para que no fuera espectacular. Es una pena que haya un tipo claramente dominador, como Morbidelli al principio, que eso no tiene solución, pero es que las motos son muy iguales y los motores son iguales. Es la puesta a punto y la confianza, que es lo bueno que tiene este deporte. La cabeza es la pera y un tío a veces se lo cree y a veces no. Y también están los circuitos, porque los hay propensos al espectáculo. Yo siempre me acuerdo, y me da mucha pena porque por seguridad no podemos ir, de Suzuka, que siempre daba buenas carreras. Mugello también las da y Assen, pese a los cambios que hubo. Pero la verdad es que aquí todos son muy buenos. Por ejemplo, el mismo McPhee el otro día salía el decimonoveno e hizo un carrerón, y venía de Montmeló donde no se encontró. Hay un nivelazo.

- ¿Estamos ante el MotoGP más emocionante y bonito que ha vivido?

Creo que sí, porque hay muchos más componentes que otros años. Por ejemplo, la Aprilia, que está ahí y si no fuera porque aún se rompe... O las KTM, que están más cerca de lo que nunca lo ha estado ninguna fábrica recién llegada.

- Lo único que se echa de menos es a la Suzuki arriba...

Es porque se han tirado mucho tiempo con un solo piloto, por la lesión de Rins. Ahora las marcas se dan cuenta de que les viene bien tener un equipo satélite. No es que a mí como promotor me convenga, es que las marcas se han dado cuenta de que les conviene tener otra referencia. Miremos lo de Honda con Crutchlow, lo de Yamaha con Zarco y Folger o lo de Ducati con Petrucci.

- ¿Llegará el equipo satélite Suzuki pronto?

Para el año que viene aún no lo creo, pero tiene que ser por convencimiento.

- ¿Qué balance hace a nivel general de la primera parte del campeonato?

Estamos contentos. Estamos llevando más gente a todos los circuitos. Está yendo bien. El campeonato está en su mejor momento desde que nosotros llegamos en 1992 y espero que vengan otros mejores momentos. Lo que planteamos en un determinado momento, y hubo gente que pensó que no nos dejarían, ha salido adelante y ha salido bien.

- El Proyecto 2017 del que hace tanto tiempo viene hablando en AS.

Es un proyecto que viene desde 2011 y está como queríamos.

- ¿El mayor problema han sido los Michelin?

A ver, venimos de una época con Bridgestone, que tenía un neumático delantero buenísimo y un trasero que creaba problemas y que, por su sistema de funcionamiento, eran poco reactivos a lo que se les pedía. Decían que esto era así, y era así, y era así... Y llegamos a un acuerdo con Michelin, diciéndoles que tendrían que ser proactivos en lo que se les pidiera y ahora nos hemos pasado. Ahora, con esa experiencia de dos años, el año que viene habrá unas ruedas más o menos iguales para todo el año. Hay que intentar que no haya una diferencia grande por constitución física, una rueda potable para todos. Maverick, como Pedrosa, a veces se ve dañado por su físico y hay que intentar que ellos dos puedan ir tan bien con las ruedas como Petrucci, que es más grande. Es decir, tender más hacia lo intermedio. Seguimos queriendo un campeonato de motos y pilotos, no de neumáticos.

- ¿Cómo va el monumento a Rossi? Vaya boom que volvió a suponer su victoria en Assen...

Hace poco me preguntaban si sabía cuándo se iba a retirar Rossi... ¡Pero cómo voy yo a decirle a Rossi si se retira por su DNI con los resultados que aún consigue! Que no se monten películas. Ni él ha venido a pedirme un equipo ni yo he ido a ofrecérselo. Este señor es uno de los líderes del campeonato y no quiero mirar su DNI porque no lo mira él. A veces la gente tiene obsesiones. Además, ¡38 años no son nada! Yo tengo 70 años y sigo llevando la misma vida desde hace tiempo. Este tío se lo pasa de maravilla y en Francia se cayó por no ceder, porque quiere ser campeón del mundo. ¿Cómo vamos a preguntarle qué hará cuando se retire? Sé que usted me habla de su monumento de manera cariñosa, pero hay gente a la que no entiendo.

- Le tengo que preguntar por Montmeló después de todo lo vivido allí hace tres semanas. ¿Cómo está la situación?

Después de lo que pasó, el tema se resolvió bien, hubo las carreras y ahora tendremos que pensar en el año que viene.

- ¿Qué se sabe del calendario de 2018?

Aún no está decidido todavía, pero estamos hablando seriamente con Tailandia. Se está hablando y no hay nada decidido. El asunto económico ya está arreglado y ahora lo que hay que resolver es el asunto del agua mineral.

- ¿Serán entonces 19 grandes premios?

Si Cataluña sigue serán 19 y si Cataluña no sigue serán 18. Y si Cataluña no se hiciera y Tailandia tampoco, pues sería un calendario de 17.

- ¿Y Finlandia?

Voy a finales de este mes y como pronto hasta 2019 no estaría.

- ¿Podría el Mundial ir a correr a Qatar la próxima semana si tuviera que hacerlo?

Sí, si ningún problema.

- ¿No corre peligro el GP de Qatar por la situación de bloqueo de los Emiratos Árabes?

En absoluto. Yo no he estado allí últimamente, pero por lo que me cuentan no hay problema.

- Sin entrar en el asunto de las audiencias en nuestro país, que es evidente que son más bajas por retransmitirse en cerrado, sí que noto más desconocimiento por parte de la gente que me rodea sobre las fechas de las carreras. Hay gente que no se entera de que ha habido gran premio o de cuándo es el siguiente...

- Eso tendrá que cambiar. Es igual que cuando empezó el fútbol. La gente al principio del fútbol de pago decía: "¿Ah, pero no lo dan?". Valen diez euros las motos. Que las compren. No hay más discusión. Esto está así en el mundo y parte del éxito del campeonato es porque el dinero que me dan las televisiones me permite pagar a los equipos, así tenemos la igualdad que tenemos.