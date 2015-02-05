La abogada que deja sin aliento en Instagram
Olga Katysheva cautiva en las redes sociales por su belleza. Mirá las fotos.
Por El Liberal
Hoy 13:42 -
Olga Katysheva, también conocida como "Olga Chocolate", es una abogada rusa que ha dejado sin aliento a más de uno. Nacida en Yaketerinburgo y con 27 años, deslumbra a sus seguidores por las sensuales fotos que publica.
La joven suele compartir imágenes donde suele mostrar su figura vistiendo lencería, bikini o usando vestidos cortos, ha conseguido tener más de un millón de seguidores.
Народ требует хлеба и зрелищ. Это было всегда. Но за последний год все стало еще агрессивнее. наблюдается на всех информационных площадках. Тв передачи, где ведущие ищут слабину участников и провоцируют их на ссору, а еще лучше на драку. На ютуб площадке, где вечные выяснения отношений и разоблачения. И наконец-то ИНСТАГРАМ, где появляются различные фрики, дабы больше хайпануть. Кто на что горазд. И это несет огромную отдачу. Пипл хавает. Мальчик с накрашенными глазами и губами развратно выдавая себя за девочку - плюс 100500 подписчиков. Но как правило эта ЗВЕЗДА не горит долго. Люди привыкают. Им уже не интересен мальчик с красными губами, таких уже много, а вот если он начнет в десна долбиться с другим мальчиком, то привет опять популярность. Но и опять пипл привыкает к этому. Планка должна повышаться каждый раз. Тут уж зависит от твоих принципов, воспитания и прочее. Набрав некую популярность и внимание, этот паренек заходит в прямой эфир. Обычный, без накрашенных губ и с голосом который будет мужским, а не привычно ломанным( кося под женский) и начнет общаться со своими подписчиками на темы бытовые и рассуждая о жизни - произойдет следующее: все начнут покидать прямой эфир. Не хотят они обычного парня, который рассказывает как он провел день и какую книгу прочитал. Пипл хочет транса. Накрашенного парня, который будет рассказывать о своей косметике и как на него реагируют люди. Пипл будет строчить гневные комментарии в прямой эфир, и будут ждать реакции на прочтение ОНОГО, дабы увидеть агр и истерию. Вот что хотят видеть все. ЗРЕЛИЩ. Всем нужно что-то грязное, что-то что будет вызывать дикие оханья и аханья. Вспомните Шурыгину - забыли все про нее, вспомните скандал соболева и афони - забыли все, вспомните скандал про хирурга, который покалечил много девушек- про него забыли все, итд. Зрелищ просили издревле. Когда ходили в цирк - посмотреть на (не хочу писать это слово) не таких, как все. Все были в восторге. Так и сейчас. Кто хочет словить хайпу - ищет новую возможность проявить себя. Грязный хайп быстрее притягивает к себе всех, и он бывает прост в организации себя. Каждый сможет блажить матом всех и вся в продолжение в комментах #olgakatysheva_story
Вчера залипла на ютубе. Смотрела до утра, как мужики мощным магнитом ловят из реки "клад". И волыну из 90х нашли, патроны и прочее. Потом я перешла на металлоискатель. Мужики в поле находили древние монеты, награды со времен войны, каски, крестики и пуговицы. Я прямо смотрела не отрываясь. Я бы тоже вот так "половила" у нас на плотинке
Что объединяет нас всех? СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ. Не поверю в то, что один из вас не состоял в одном из этих трех пунктах. Всем нравится ковыряться в носу, а если это чужая дырка, то в ней ковыряться еще слаще. Все шушукаются. И хуже сплетнявых баб это сплетнявые мужики. В этом мы одинаковые. Отличаемся лишь уровнем погружения в грязное белье. Кто-то доходит до футболок и штанов, а вот некоторые ковыряются в самих трусах, ища там самый крупный бжебжик, рассказывая потом всем каким он был размером и долго ли пах, отковыривая его из под ногтя. Почему колхозные передачи типо "прямой эфир" ; "пусть говорят" и "говорим и показываем" и прочее смотрят миллионная аудитория? Потому что пипл хавает. Пипл любит грязь. Любит вечное столкновение богатых и бедных, любит пипл и узнать кто кого уфь уфь на вписке делал, кто у кого украл и кто кого предал. Бесконечный жизненный сериал. Не поверю, если у вас хоть раз в жизни не было "ДА ЛАДНООО" после "А У ЗИНКИ-ТО МУЖ ПЬЕТ И БЬЕТ" а с появлением соц сетей это стало обыденно. Директ. Вот лучшее изобретение хранений тайн и сплетен. Бесконечный репост подругам/друзьям фоток людей, которые вам не приятны. И рассматривание этих фотографий превращается в искусство. Искусство поносить за каждую мелочь. Всем дое#аться нужно до всего. До прыща, до тачки, до мужика, до внешности, до заработка и прочее (обобщаю) До орфографии. "Я тебя так люблю и ничего плохого я не имею против, но твое ёбан#е ТЬСЯ мне режет глаз, когда должно быть ТСЯ Ха-ха говно еба#е умри" - комментарии великих людей. И я не говорю, что все должны меняТЬСЯ (что делать?) У меня нет такой задачи. Сплетни в нашей жизни превратились в досуг. В это замешаны все. Включая меня. Я тоже из вас. Почему у исследовательского центра NASA 99 тысяч подписчиков, а у меня почти лям? Потому что всем интересней бороздить мои просторы, чем космоса. Лайк. Вот нынешняя единица измерения. Кто наберет больше фото котенка или созвездия Андромеды? Очевидно, что фото кота. Кто наберет больше сиськи или черная дыра? если ты не до конца пошлый кретин- сиськи. Комбо если на титьках окажется котенок. Но это не точно. Я буду "втискивать" свои мысли в бесконечну