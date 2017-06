Fotos Con el "cuento del tío", robaron a una abuela bandeña.

Hoy 17:59 -

Una abuela de 76 años se comunicó con EL LIBERAL, y contó la terrible experiencia que le tocó vivir el día de hoy a la mañana cuando una mujer ingresó a su vivienda para robarle.

"¡Graciela! ¿No te acuerdas de mi? Vengo de parte de la Gobernadora porque yo sé que vos cobras la mínima. Dame un recibo de sueldo para que te gestione un aumento", fueron las palabras con las que una malviviente se presentó ante la damnificada que, un tanto confundida, ingresó a su vivienda para buscar su recibo. En ese momento según su testimonio, la supuesta representante de la mandataria, la siguió hacia el interior con la excusa de que la ayudaría a buscar el comprobante.

La mujer indicó que, "me habían marcado la casa. Vivo sola porque soy viuda. Ella decía que me conocía y yo estaba confundida. Me siguió al interior y hacía como que hablaba con la gobernadora diciéndole que yo era una buena mujer".

Notablemente indignada y entre lágrimas, la señora dijo: "Me robó dos mil pesos de un saco que tenía puesto; el teléfono celular con el que me comunicaba con mis hijos; y una bolsa que tenía una remera, un pantalón y un suéter que me había comprado temprano", se lamentó.

La mujer, que según indicó cobra una jubilación mínima y una pensión por viudez, dijo que lo único que desea es que no le ocurra a otros adultos mayores.

"Hago el llamado para que el caso se conozca y para que no le pase a otros como yo. Esto no es justo. No me duele por lo material, me duele porque se aprovecharon de mi condición", indicó con voz entrecortada por el llanto.

Por otra parte, comentó que sintió miedo ya que la ladrona bajó de un remis blanco en el que se encontraban tres hombres más que se quedaron en el vehículo. "Ella bajó y vino hasta mi puerta. Ellos se quedaron en el auto pero creo que fue porque vieron al albañil que estaba trabajando al lado de mi casa. Si él no estaba, yo creo que ellos hubieran bajado y me podrían haber lastimado", se lamentó.

La damnificada ya radicó la denuncia en la Comisaría Seccional 13, y ahora deberá dirigirse nuevamente a la sede policial para completar los trámites de su denuncia y aportar datos que ayuden a los efectivos a esclarecer el hecho.