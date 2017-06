Fotos Alumnos de Brea Pozo visitaron a la Gobernadora.

30/06/2017 -

En el marco del programa “Conociendo mi Provincia”, la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora, recibió en el salón de acuerdos de Casa de Gobierno a 59 alumnos del Colegio Secundario de Brea Pozo, departamento San Martín, quienes llegaron acompañados por 13 docentes y el director de Nivel Medio, Prof. Silvio Villalba. El Colegio Secundario Brea Pozo cuenta con la orientación de producción de bienes y servicios.

Del encuentro participaron, la rectora, María Inés Lugones, la secretaria, Lorena Leguizamón, los docentes, Carlos Saavedra, Sandra Morales, Laura Leguizamón, Sandra Farías, Irene Farías, Yessica Santillán, Belén Santillán, Gustavo Esperguin, Ivan Schiavon, Karina Leguizamón y Daniel Cáceres.

Al recibirlos, la Dra. Claudia de Zamora saludó cálidamente directivos, docentes y alumnos del establecimiento educativo. La rectora del Colegio, Prof. María Inés Lugones, agradeció a la Gobernadora la oportunidad del encuentro y la implementación del programa conociendo mi provincia añadiendo que “esta es la segunda vez que nos recibe, hubo una cambio de la camada de los chicos, pero los que vinieron aquí están muy contentos. Ya que muchas veces no es fácil poder venir para ellos, así me agradecimiento hacia usted”. Además le comento a la Gobernadora, sobre el programa de mejoras institucionales (PMI) y sobre el centro de actividades juveniles (CAJ), los cuales están participando actualmente.

A continuación, la Titular del Poder Ejecutivo no ocultó su alegría y felicidad de poder compartir un momento muy especial junto a los alumnos. “a mí me gusta hablar interactuar con lo jóvenes, ya que nos llenan de juventud. Estoy feliz de que me visiten, dijo, siempre que vienen las delegaciones les trasmito que me encantan recibirlos, me encanta escucharlos.

Durante el encuentro, las abanderadas Camila Morales y Roció Mansilla, en representación de la delegación escolar, les hicieron entrega de un obsequio artesanal a la Primera Mandataria Provincial, realizado por el artesano Pachi Villareal de la localidad Brea Pozo.

La alumna Camila Morales le dijo “le agradezco que nos haya recibido. Estamos conociendo distintos lugares de la provincia de Santiago del Estero y gracias al programa “Conociendo mi provincia, vamos a poder conocer la ciudad de Termas”.

Para finalizar, la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora dijo “Bienvenidos a todos, la verdad que es una alegría tenerlos aquí de visita en la casa de gobierno. Ojala les haya gustado y se hayan sentido cómodos. Les deseo que tengan una linda estadía y que disfruten mucho”.

Una vez concluido el encuentro con la Gobernadora, los alumnos de Brea Pozo y sus docentes que acompañaban la delegación se trasladaron a la Ciudad de Termas de Río Hondo, donde recorrerán los puntos turísticos de la misma. Asimismo, los chicos podrán conocer el autódromo provincial, donde recientemente se llevó a cabo un evento mundial como fue el Moto GP, la isla Tara Inti, el Museo del Automóvil y demás lugares atractivos de la ciudad Termal.