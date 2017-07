El panadero de El Vinalar contó por qué hizo el video para Cristina

Hoy 20:57 -

Gabriel Etcheverry, el panadero que recibió una llamada de la ex presidenta Cristina Kirchner luego que le dedicara un video que se volvió viral en pocos días, aún no sale de su asombro por dos cosas: Por haber hablado cara a cara con la ex presidenta y por la notoriedad que adquirió en las redes sociales ya que su Facebook “explotó” de mensajes que recibió hasta de Cuba.

Gabriel tiene una panadería en su casa, en el barrio El Vinalar. Trabaja en forma artesanal y todo lo que produce lo vende en el día. Comercializa chipacos, pan casero, tortillas y hoy –todavía impactado por el diálogo que tuvo con Cristina Kirchner- recordó cómo surgió la idea de grabar el video para dedicárselo a la ex presidenta.

“Nosotros habíamos estado hablando con mi señora, porque habíamos visto el discurso de Cristina y justo me llega una notificación de youtube que te avisa éxitos de marco Antonio Solís y lo pongo mientas trabajaba, escuchaba la canción y le digo a mi señora: Le voy a cantar para mi amada Cristina y le he dicho: Fílmame le voy a mandar para ella”.

Recordó que el jueves pasado lo subió a su perfil de Facebook. “Ese día a la noche era tendencia en Buenos Aires y me empezaban a llegar solicitudes de amistad. Me mandaban mensajes. El viernes lo he visto en un Facebook que se llama Queso Ruso donde publican notas políticas y habían subido el video y ahí le escribí un comentario”, señaló.

Agregó que “al otro día, cuando vengo a trabajar veo un mensaje del que maneja Queso Ruso que, agradecía muchísimo, de la forma en que ha salido el video, que no agrede a nadie y con el que muchos se han sentido identificados. Hasta mensajes de Cuba me han mandado”.

Asimismo, señaló que “el sábado estaba horneando y mi señora con el celular le habían mandado en whatsapp diciendo que había salido en los medios”.

Puntualizó que luego, “ví que otros medios lo habían sacado: Víctor Hugo, Roberto Navarro, hoy me ha hecho un reportaje Víctor Hugo, de radio del Plata, ahora vamos a estar con Cinthia García de 6,7,8”, señaló.

El sábado, “cuando el video era tendencia nacional, cuando vengo de vender el chipaco porque no sabía que había pasado porque no tenía plata ni para cargar crédito y no podía recibir notificación de Facebook, cuando llego a casa han empezado a entrar los mensajes de personas que ni conozco y me decían que querían hablar conmigo y querían conocerme”.

Destacó que “al otro día, me ha llamado Jorge “Topo” Devoto que es el que ha hecho la película de Néstor Kirchner, han venido para acá a mi casa y cuando han llegado me han hecho llegar unos presentes de Cristina, libros de Néstor y la película”.

Agregó que “con él andaba otro chico con una cámara y me filmaba, en eso el hombre se ha retirado un poco porque hablaba por teléfono y cuando vuelve con el celular ahí ha aparecido Cristina y era como que no podía creer, pero ha sido una charla bastante linda, larga, mi señora se sorprendía”.

Añadió que “siempre me he sentido identificado con el proyecto de Néstor y Cristina porque ningún proyecto de ellos ha sido improvisado”.

Gabriel, señaló que la idea del video fue “una forma de dar un agradecimiento a Cristina y también a nuestra gobernadora Claudia de Zamora porque a mí me han ayudado a comprar una maquinita para poder mejorar la producción de lo que hago y cuando estaba Cristina yo podía producir y salir a vender y vendía todo. Pero por ejemplo ayer me han quedado 40 facturas y 10 chipacos, y eso es plata que no voy a recuperar cuando antes vendía todo. El video ha sido solo eso agradecerle a Cristina y mostrarle nuestro cariño, no es la idea agredir a nadie ni nada de eso”.