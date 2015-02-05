CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Julio 2017

A LAS 19.00 LA DESPEDIDA DE CAVENAGHI

Hoy 20:55 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. FLICKA

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.00 CINE. EL ATAQUE

19.00 LA DESPEDIDA DE CAVENAGHI

21.15 CINE. LA HORA MÁS OSCURA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE. LA HORA MÁS OSCURA (CONTINUACIÓN)

22.45 DUEÑOS DE LA COCINA

00.45 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

EL TRECE

11.30 DIVINA

13.00 CUESTIÓN DE PESO

15.00 CINE TRECE

20.30 LAS PUERTITAS DEL SR. LÓPEZ

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

11.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEFENSORES

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

07.41 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.53 LA MÁQUINA VOLADORA

09.20 JUNTOS... PERO NO TANTO

11.08 JUEGO DE GEMELAS

13.42 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

15.30 LAS TORTUGAS NINJA

17.08 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.46 LOS INCREÍBLES

22.00 EL DESTINO DE JÚPITER

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 2)

08.50 ALF (TEMPORADA 2)

09.16 CASADOS CON HIJOS

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF

10.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.00 NO NOS DEJES COLGADAS

12.46 NUESTRO AMOR

14.32 AVIÓN PRESIDENCIAL

16.47 CON AIR

18.53 TOP GUN

21.00 EL ANSIA

22.51 CARACORTADA

TNT

06.47 AQUÍ Y AHORA

08.22 DINOSAURIO

09.48 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

11.58 BATMAN

14.17 HULK

16.48 EL HOMBRE ARAÑA 2

19.13 BATMAN INICIA

22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

00.44 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

STUDIO UNIVERSAL

09.10 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

11.15 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA

13.10 ZEUS Y ROXANA

15.20 ¡LA NOVICIA REBELDE! EN DIRECTO

18.10 AMOR DE VERANO

20.00 SOÑANDO EN MANHATTAN

21.50 DISEÑO DE AMOR

23.50 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

02.00 SOÑANDO EN MANHATTAN

03.50 DISEÑO DE AMOR

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, ATERRORIZADOS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, CÓMO NACE UN VIOLADOR

11.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR

12.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ

13.00 SHADES OF BLUE, DULCE CAROLINE

14.05 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

15.55 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA

17.30 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA

19.20 MADAGASCAR

21.00 LOS PITUFOS

23.05 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

24.50 SHADES OF BLUE, LA NENA DE PAPÁ

A DÓNDE IR

MERCADO ARMONÍA

+HOY, A LAS 11, MES DE FESTEJOS CON DAVID “EL PROFE” Y LOS RAÍCES.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23, ACTUARÁN: MARIO REYNAGA Y ALEJANDRO DÍAZ. RECITAL: SACHA TRÍO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LAS 22.30, GRAN PEÑA CON EL DÚO CARABAJAL CÁCERES. INVITADOS: FREDY Y DARÍO ARGAÑARAZ.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+HOY, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ EL TRÍO CARDOZO, LAVAISSE, ALCORTA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):

01/07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:10 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

01/07 -05/07 -14:00 (cast) 17:00 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 años)

HOY AL 05/07-19:50 (Cast)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

01/07 -22:15 (Subt) 00:20 (Subt)

BAY WATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

01/07 -05/07-14:30 (cast) 17:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

01/07- 19:30 (cast ) 22:30 (Subt) 00:50 (Subt)

UN DON EXCEPCIONAL (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/07-05/07- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)

VIENE DE NOCHE (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

01/07 -05/07-18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/07 -05/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO APTA TODO PÚBLICO ESTRENO

15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES MARTES Y MIÉRCOLES $60

 
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