CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Julio 2017
A LAS 19.00 LA DESPEDIDA DE CAVENAGHI
Por El Liberal
Hoy 20:55 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. FLICKA
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.00 CINE. EL ATAQUE
19.00 LA DESPEDIDA DE CAVENAGHI
21.15 CINE. LA HORA MÁS OSCURA
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CINE. LA HORA MÁS OSCURA (CONTINUACIÓN)
22.45 DUEÑOS DE LA COCINA
00.45 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
EL TRECE
11.30 DIVINA
13.00 CUESTIÓN DE PESO
15.00 CINE TRECE
20.30 LAS PUERTITAS DEL SR. LÓPEZ
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEFENSORES
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.41 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.53 LA MÁQUINA VOLADORA
09.20 JUNTOS... PERO NO TANTO
11.08 JUEGO DE GEMELAS
13.42 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
15.30 LAS TORTUGAS NINJA
17.08 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
19.46 LOS INCREÍBLES
22.00 EL DESTINO DE JÚPITER
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 2)
08.50 ALF (TEMPORADA 2)
09.16 CASADOS CON HIJOS
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF
10.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.00 NO NOS DEJES COLGADAS
12.46 NUESTRO AMOR
14.32 AVIÓN PRESIDENCIAL
16.47 CON AIR
18.53 TOP GUN
21.00 EL ANSIA
22.51 CARACORTADA
TNT
06.47 AQUÍ Y AHORA
08.22 DINOSAURIO
09.48 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
11.58 BATMAN
14.17 HULK
16.48 EL HOMBRE ARAÑA 2
19.13 BATMAN INICIA
22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
00.44 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
STUDIO UNIVERSAL
09.10 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
11.15 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA
13.10 ZEUS Y ROXANA
15.20 ¡LA NOVICIA REBELDE! EN DIRECTO
18.10 AMOR DE VERANO
20.00 SOÑANDO EN MANHATTAN
21.50 DISEÑO DE AMOR
23.50 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
02.00 SOÑANDO EN MANHATTAN
03.50 DISEÑO DE AMOR
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, ATERRORIZADOS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, CÓMO NACE UN VIOLADOR
11.00 HOUSE M.D., LOCOS DE AMOR
12.00 HOUSE M.D., QUE SERÁ
13.00 SHADES OF BLUE, DULCE CAROLINE
14.05 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
15.55 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA
17.30 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA
19.20 MADAGASCAR
21.00 LOS PITUFOS
23.05 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
24.50 SHADES OF BLUE, LA NENA DE PAPÁ
A DÓNDE IR
MERCADO ARMONÍA
+HOY, A LAS 11, MES DE FESTEJOS CON DAVID “EL PROFE” Y LOS RAÍCES.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23, ACTUARÁN: MARIO REYNAGA Y ALEJANDRO DÍAZ. RECITAL: SACHA TRÍO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LAS 22.30, GRAN PEÑA CON EL DÚO CARABAJAL CÁCERES. INVITADOS: FREDY Y DARÍO ARGAÑARAZ.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+HOY, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ EL TRÍO CARDOZO, LAVAISSE, ALCORTA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):
01/07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:10 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
01/07 -05/07 -14:00 (cast) 17:00 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 años)
HOY AL 05/07-19:50 (Cast)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
01/07 -22:15 (Subt) 00:20 (Subt)
BAY WATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
01/07 -05/07-14:30 (cast) 17:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
01/07- 19:30 (cast ) 22:30 (Subt) 00:50 (Subt)
UN DON EXCEPCIONAL (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/07-05/07- 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)
VIENE DE NOCHE (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
01/07 -05/07-18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:40 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/07 -05/07-15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO APTA TODO PÚBLICO ESTRENO
15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 16:50- 17:50- 19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:40- 20:50- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES MARTES Y MIÉRCOLES $60