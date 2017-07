FÚNEBRES | 1 de Julio de 2017

01/07/2017 -

Fallecimientos

1/7/17

- Pasiora Francisca Argañaraz de Ross

- Ramona Coronel (La Banda)

- Abel Orlando Coronel (Clodomira)

- Lidio del Carmen Gallo (Clodomira)

- Rafaela Vallecillo Vda. de Goñi

- Laura Cimadevilla de Boeto

- Florinda Noemí Pereyra De Morales Paz

- Mary Nilda Rivero

- Carlos Armando Núñez (La Banda)

- Luis Francisco Leguizamón (Fernandez)

- María Schindler Peter Josef

- Jesús Francisco Pintos

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis, Susana Edit y sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento del querido Julio, y acompañan en el dolor a sus hermanos Carlos y Rubén. Ruegan por una pronta resignación.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Alberto y María Teresa Paliza y familia acompañan con profundo dolor a la familia Guerrieri - Weyenbergh. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Teresita Suárez y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Olegario Hernández, Claudia Zavalía; sus hijos Eugenia y Carlos Olivera; Olegario y Juan José participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan con mucho afecto a Guillermina, sus hijos, hermanos, demás familiares y amigos. Ruegan por su descanso en paz y ofrecen oraciones.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Chinina Álvarez Ábalos de Yocca acompaña en el dolor a su esposa, hijos, hnos. y demás familiares.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos Marta Eugenia, Rolando Juan, María Inés y María Alejandra con sus respectivas familias acompañan a su familia en estos dolorosos momentos.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Rulo Mulki participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una oración en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Dr. José Luis Zavalía y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. No te desalientes. Te he visto luchar... tu derrota de hoy es entrenamiento para la victoria definitiva, a cuyo podio llegarás "lenta e inexorablemente". Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan y piden oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Elena Yoles y familia participan el fallecimiento del hermano de sus amigos Rubén y Graciela y los acompañan con afecto en estos momentos de dolor.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. María Elvira González Avalos de Hernández y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Tessy Calvo de Montenegro y familia participan su fallecimiento y acompaña a Mariel, Rubén y Alberto y a su esposa Guillermina en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABALOS ALIAGA, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. José Antonio Billaud, su esposa Elena de Billaud, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ DE ROSS, PASIORA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su esposa Juan Carlos Ross, sus hijos Juan Carlos, Liliana, María Celeste y Pedro Alfredo Ross, hijos políticos Julio Cruz, nietos, Juan Ignacio, Exequiel, Francisco, Nicolás, Pía, bisnieta Aitana y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 SV NORCEN - SEPELIO SANTIAGO.

ARGAÑARAZ DE ROSS, PASIORA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos". Su hermana Bety Argañaraz y Sandro Manzanares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARAZ DE ROSS, PASIORA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos políticos Marcos, Guillermo, Carmen y Amelia Ross; sus concuñados María y Pirincho y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ DE ROSS, PASIORA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Que el Señor te tenga en su gloria. Descansa en paz". Sus sobrinos Kitty, Luis, Rafi, Ale, Lucky Argañaraz y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ DE ROSS, PASIORA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Veteranos de Remises Mar del Plata participan el fallecimiento de la Sra. hermana de nuestro compañero y amigo Nica. Elevan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposo Miguel Ángel, sus hijos Matias, Pamela, Leando y Nicolás, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento. Te recordaremos siempre. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Hugo González, sus hijos José Alfonso y Analía; María Soledad y Leo; sus nietas Victoria y Sofía participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra. Acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria e invitan al sepelio de sus restos hoy a las 11 en el cementerio Parque de Paz.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Fuiste una gran compañera y amiga que siempre estarás en nuestros pensamientos. Te echaremos de menos. Que Dios te reciba con mucho amor. Tus compañeras y amigas de la Escuela de Agricultura; Norma, Lucrecia, Irma, Marta, Noni, Ana Emilia, Cristina, Ana Maria, Noemí, Lucia y Beatriz, participan con dolor su fallecimiento.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|.

Señor ya está ante tus puertas permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados. Bety Muñoz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Directivos, empleados de Caja Unse participan con profundo dolor su fallecimiento.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|.

Decano, autoridades, personal docente, no docente y alumnos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de su ex docente, señora Cimadevilla de Boeto.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|.

Director, autoridades, personal docente, no docente y alumnos de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de su ex docente, señora Cimadevilla de Boeto.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|.

Ing. Pablo López Casanegra y Dra Matilde Schmidt participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Leandro en tan doloroso momento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan Oraciones en su memoria.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|.

Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Personal administrativo, técnico y de obra de Empresa Conorvial S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su compañero Leandro Boetto. Sus restos seran inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Su amiga y comadre Negrita de Alzugaray participa con profundo dolor y acompaña a su hijo Nicolás en esta irreparable pérdida de su querida madre y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Solo en Dios encuentro el descanso y de Él, viene mi salvación. Descansa en paz. Ricardo y Negrita Alzugaray, sus hijos Martín y Adriana, Alejandro y Carla, y Juan Pablo sus nietos acompañan a Miguel y a sus hijos con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Un profesor trabaja para la eternidad: nunca sabrá hasta donde llegará su influencia". Tus compañeros del Departamento de Ciencias Sociales del Colegio "San José" lamentamos tu partida. Te recordaremos con cariño y admiración.

CIMADEVILLA DE BOETO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus ex compañeras del Instituto San José: Marisa de Elías, Raquel Lamadrid, Liliana Soria, Daniela Capurro, Daniela García, Amanda Ruiz, Adriana Gómez, Tere Corvalán, Roxana Cruseño, Graciela Briz y Roxana Monge la despiden con profundo y elevan oraciones por su eterno descanso.

CONTRERAS, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su consuegra Victoria Navarrete de Dip e hijos participan con mucho dolor su fallecimiento y piden a Dios por su descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges participan con pesar su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Nelly Paz Gómez , Silvia Margarita Paz de Gómez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. El taller de Libre Expresión Musical de la 3º Edad - La Banda, saluda a su compañera Odilia por la pérdida de su hermana, la acompaña, como a su familia y eleva oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus hijos Magalí, Héctor Morales, hijos pol. Mario, Cacho, nietos Martina, Luciana, Lautaro, Baltazar, Florencio, Francisco, Yanina, bisnieto, Bernardo part. su fallec. Sus restos serán inhu. A las 11 en el cementerio P. de la Paz, c. de duelo P. L. Gallo 390 sv. nº 2 SERV. IOSEP ORG. ANOTNOO GUBAIRA HNOS. SRL.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Si la muerte es inevitable para que el alma abandone el cuerpo mortal y suba al Reino de los Cielos para renacer ¡Señor hágase tu voluntad! Querida Noemí, compartimos hermosos momentos, que serán recuerdos inolvidables. Para vos nuestras oraciones y nuestro cariño. Tus hermanos políticos Eduardo Morales Paz, su Sra. Nilda del V. Rodríguez, hijos y nietos participan su fallecimiento.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Directivos, personal administrativo y técnico de la Empresa DEL TEJAR S.A. participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PINTOS, FRANCISCO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus hijos Santiago, David, hijos pol., nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio el Descanso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCE, LETICIA VALENTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/6/17|. Amigos de toda la vida de su hijo Hugo Gramajo: Cacho, Chino, Julio, Juan y Gustavo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PONCE, LETICIA VALENTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 29/6/17|. La Escuela de Formación Profesional Nº 12, personal directivo, docente, administrativo, de maestranza y alumnos se adhiere al fallecimiento de la madre del Prof. Hugo Gramajo. Elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, MARY NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su hijo Raúl Antonio Maldonado, hijo del corazón Tito, h. política Sonia Jiménez Vidal y demás familiares. Sus restos serán inhumados ayer 11 hs. Cobertura Iosep.SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SCHINDLER PETER JOSEF, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su esposa Christine J. Louiset, hijos Estephan, Cecilie; h. pol. Gabriel Urtiaga, nietas Camila, Sofía participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 15 en el cement. Jardín del Sol, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. nº 1 SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VALLECILLO VDA. GOÑI, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|. Sus hijos Graciela, José, Luis, Juan Carlos; hijos pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. Caruso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VALLECILLO VDA. GOÑI, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|. Dr. Eduardo Coroleu, Lic. Romina Sarquiz participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VALLECILLO VDA. GOÑI, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|.

José Davidsson y Valentina Gauna, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria.

VENEGAS, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 28/6/17|. Rafel Antonio Canllo, representante legal de Promed S.R.L. participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

VENEGAS, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 28/6/17|. Personal Médico administrativo de Promed S.R.L. participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DEL CASTILLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/07|. Si pudieras oír el canto de los ángeles y verme en medio de ellos, jamás llorarían por mi, sus hijos Aldo, Dante, Ada y Elsa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse diez años de su fallecimiento.

GÓMEZ, LÍDORO MATEO (Lilo) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/16|. Esposo, padre y abuelo ejemplar, cosechaste todo lo que sembraste en vida, dejando ejemplos de lucha constante e inquebrantable honradez y mucho amor entregado. Sus hijos Guillermo, Sonia, Gustavo y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Parroquia Santo Cristo, Bº Libertad, con motivo de recordarse el primer aniversario de su fallecimiento.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (GORDO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Su esposa, hijos y nietos agradecen a los Dres. Claudio Basbús, César Horacio Abregú, Pablo Divi, Francisco Javier Agüero, familiares, amigos, vecinos y a todos los que de algún modo nos acompañaron en estos difíciles momentos e invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse el noveno día de su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

JORGE SAAD, ROBERTO ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/16|. "La vida de los que en tì creemos Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansiòn eterna en el cielo", Queridos familiares y amigos, deseamos compartir con uds. la misa de honras conmemorativa de su sexto mes de la triste partida de nuestro recordado y amado Roberto, hoy sábado a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica. Por vuestra presencia quedaremos eternamente agradecidos sus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Madre hace 4 meses que te fuiste al Reino de Dios, tu recuerdo está vivo entre nosotros y nos honra haberte tenido como madre ejemplar que fuiste, solo nos consuela saber que hoy estás junto a tu amado hijo a lado de Dios. Su esposo, hijas y nietos i8nvitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

LASTRA, LUIS FEDERICO (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/16|. Con tu partida al Reino del Señor, dejaste un vacío y una tristeza enorme en nuestros corazones. Son pocas las lágrimas para calmar tanto dolor. Siempre está en nosotros tu ejemplo de humildad, de cariño, de amor, elevemos una oración para que descanses en paz. Su esposa María Cristina, sus hijos Rodrigo y Graciela, Mariano, sus nietos Lourdes, Belén, Lucas, Luciana, Matías, Federico, Ignacio y su hermano Hugo, ahijado Joaquín invitan a la misa hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA, LUIS FEDERICO (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/16|. Querido Lucho, siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por estar a nuestro lado en los momentos lindos y difíciles y darnos tanto cariño. Su hermana política Evelia Roldán y su sobrino Esteban García Roldán, invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/13|. Al cumplirse el 4to. aniversario de tu fallecimiento; tus hijos que te aman y no te olvidan Alejandro Omar y María Lara; hermanos, padres políticos y demás fliares. y amigos elevan oraciones en la misa hoy a las 1/7 las 20.30 en la Catedral Basílica.

MARGÜELLO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Mamita, hoy hace un mes que nos dejaste y cada día te extrañamos más... Siempre vas a estar en mi corazón, fuiste todo para mí, compartimos alegrías y tristezas, buenos y malos momentos, pero siempre juntas. Mediste más de lo que tenías y todo el amor del mundo. Te amo mami... Tu esposo Uberfil, tu hija Andrea, hijo político Gabriel, tu adorada nieta Antonella y familia invitan a la misa en la iglesia Sgo. Apóstol hoy a las 20.30 hs.

MATEO, JOSÉ LUIS (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/16|. Su esposa Marisa Medina, sus hijos Carolina y Gabriel Alcaraz, Cecilia, Ana Elisa y Gustavo Llovera, sus nietos Bautista, Baltazar, Felicitas, Lisandro y demás familiares invitan a la misa a realizarse en la Catedral Basílica a las 11 de la mañana para rogar por el eterno descanso de su alma. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MEDINA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Al cumplirse 9 días de su partida a la Casa Celestial, Dios le conceda la paz y el descanso eterno. Vivirás eternamente en el corazón de tus seres queridos. Tu hija Elisa, nietos Daniel, Darío y Patricia Rodríguez; nietos políticos Caro Auadt, Celeste Llarrull y Sebastián Coronel; bisnietos Juan Cruz, Jazmín, Delfina y Clarita Rodríguez y su nieta Gabriela Soria e hijo político Luis Soria invitan a la misa que se oficiará el 1/7/17 a las 20 hs. en la Pquia. San Francisco.

MORE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Te extrañamos, no tenemos tu presencia física, espiritualmente estás en cada momento de nuestra vida. Tu madre Leticia, hermanas Carmen y Mónica, te recordaremos hoy en la misa a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplir 3 meses de tu partida.

ROMANO, GUSTAVO ADOLFO (Luly) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/12|. Querido Luly, pasaron 5 años que no estás físicamente con nosotros, pero sentimos tu espíritu presente en todos los momentos de nuestras vidas. Que nos cuidas y proteges siempre. Descansa en paz, no te olvidaremos nunca. Su esposa Mariana Gentile, sus hijos Gustavo Adrián y Mariana Carolina; su hija política Paola y su nieta Sofía, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced para rogar por el eterno descanso de su alma.

SÁNCHEZ, MATEO ORLANDO CRIO. GRAL. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 1/07/14|. Tu esposa Margarita Beltrán, hijos, nietos, hermanos políticos y demás familiares, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano. Ruegan una oración a su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DIVI, ANTONIO FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/14|. Hoy hace 3 años que te fuiste al cielo, y te extrañamos, agradeciendo al Señor Jesús por tu vida. Tu esposa Alicia Mulki de Divi, tus hijos Antonio y Nelly; Alicia, Mariana y Pepe; Valeria y Abel: tus nietos Jonatan y Ede; Juan José y Bethy, Marco Antoni Arjona; Ana Paula, Dany, Betiana Divi; Victoria y Santiago Cuyupary; tus bisnietos Tomás y Pilar Arjona.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus hijos Marite, José, hijas pol. Mabel, nietos María Belén, Martín, Florencia, José María, Juan Pablo, bisnietos Martina, Pilar, Mateo, Ana Belén, Bebo y Nacho participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, RAMONA (MENENA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Dolly Santillán, Horacio Fernando y Elena Shuvalova; Álvaro Manuel y Haydée Villarroel; Mariana Angélica y Marcelo Giovagnoli; María del Carmen Montenegro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con el cariño de siempre en este difícil momento a sus hijos Marite y José Ramón; nietos y bisnietos. Elevan plegarias al Altísimo para su descanso eterno.

CORONEL, RAMONA (MENENA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. El presidente del Honorable Concejo Deliberante Capital, CPN. Juan Manuel Beltramino, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, RAMONA (MENENA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Dr. Santiago Cisneros y familia participa con dolor su fallecimiento.

GALVEZ CASADEY, AMALIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Tere: "Que tu alma llegue a lo más alto del Cielo, siempre estarás en el recuerdo de todas las Personas que te conocieron". Clara Aurora Marcos de Vda. Gianuzzi, sus hijos Lili, Coco, Nené, Clara, Papito, Susana y sus respectivas familias, acompañan en este difícil momento a su esposo Luis Gabriel y a sus hijos Soraya y Gabriel. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE PACHECO, ELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Directorio, Cuerpo Médico y Personal Sanatorio Jozami S.R.L., participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Rosana Pacheco. Elevan una oración en su memoria

NÚÑEZ, CARLOS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus hijos Gustavo, Miguel, Graciela, Rosa, Silvia, José, Carlos, Marcela, Daniel, Víctor, Alfonso, Jorge, su nieta Brenda y demás familiares. Sus restos serán inhumados ayer 15 hs en el cementerio Los Romanos- Dpto Banda. Servicio REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787

ROMERO, NILDA SUSANA (q,e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Miguel Angel Cancino y flia. y todo el personal de Panaderia La Pequeña, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a sus familiares.

ROMERO, NILDA SUSANA (q,e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. El taller de Libre expresión Musical de la 3º Edad - La Banda, saluda a su compañera Iris por la pérdida de su hermano, la acompañan como a su familia y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BARRAZA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/90|. Hace veintisiete años que partiste al Reino Celestial y aún no pudimos superar el dolor que quedó en nuestras vidas quedando solo el recuerdo de carisma, honestidad, hombría de bien, ejemplo de bondad, la dulzura de tu sonrisa y la seguridad de que cada día te amamos más. Su esposa Betty, hijos, hijas políticas, nietos, bisnietos, con cariño no te olvidamos. Invitamos a la misa que se realizara mañana 2/7 a las 20 en la parroquia Cristo Rey.

CORONEL, ROSARIO ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/07/16|. Querida Rosario: Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposo Carlos, sus hijos Paula, Cristián, Ivana, nietos, su hermana Carmen, sobrinos e hijos políticos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

QUIROGA, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/14|. Rubén: Que triste, ya pasaron tres años de tu partida, nos cuesta aceptar tu ausencia, tu recuerdo está en nuestros corazones. Tus virtudes y enseñanzas, son las que nos motivan a seguir adelante y no decaer. Algún día nos volveremos a encontrar, te amamos. Descansa en paz. Tu esposa Nora, tus hijos José, Daniela, hijos políticos, hermanos, sobrinos y tus hermosas nietas invitan a la misa pidiendo por el eterno descanso, se oficiará en la iglesia Cristo Rey a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ALTAMIRANDA,VDA. DE ENCALADA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/16|. Madre: Hoy hace un año que partiste al encuentro de nuestro Señor, tu partida nos causó mucho dolor, dejaste un gran vacío, te extrañamos mucho. Tus hijas Noemí, Amanda, Estela, Ana, invitan al recordatorio que se realizará hoy en la iglesia Evangélica de Cuyoj de la familia Herrán, a las 18:30 hs.

MEDINA, DIONISIO ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/16|. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré jamás. Es difícil no tenerte aquí con nosotros. Te fuiste y dejaste un vacío muy grande. En el cielo hoy es un día de fiesta, porque es tu cumpleaños y te acompañamos desde aquí y lo hacemos con mucha alegría, recordando todos los momentos felices que pasamos. ¡Feliz Cumple Viejo querido! Su esposa María Magdalena, sus hijos Bruno y Mauro, hijas políticas y nietos.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su esposa Lelia Nediani, sus hijas Edith, Mónica, sus nietos Tomás, Sofía, su hijo político, Pablo Suárez, sus hermanos Norma, Ángel, Mario, Elvira y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Esperanza, Clodomira - EMPRESA SANTIAGO.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Mirna Ferez y Rubén Durán y sus hijos Silvina y Fernando y su nieto Mateo participan con dolor en el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Leguizamón.

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Carmen L. de Campini, sus hijos Diego Gustavo y Lucrecia Yacquelin participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Dr. Ricardo Leguizamón. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, LIDIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su esposa Blanca Galván, sus hijos Juan, Leonardo, Carlos, Nancy, Joaquín, Rodrigo, Martín, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio La Esperanza, Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

GALLO, LIDIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Personal directivo, docente, de maestranza y cooperadora escolar de la Escuela Nº 885 y del Jardín Anexo Nº 231 de la localidad de San Lorenzo, Dpto. Banda participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero y amigo Leonardo Gallo, acompañando a su familia en el dolor.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Su esposa Audelina Guzmán, sus hijos Estela, Graciela, Luis, Doris, Belen, Silvina, Lujan, h. políticos Silvio, Roxana, Javier, Valentin, Victor, Mario, Maikel, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Cristo Redentor- Fernández. Servicio realizado POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

RUIZ LIENDO, SEGUNDO ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 23/6/17|. Su prima hermana Nora Paula Liendo de Aguilar y flia, participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. De raices frienses dejó un gran legado en la cultura y en la educación. Historiador y político, artifice y planificador de intituciones educativas en la provincia de Catamarca. Descansa en paz, que tu misión ha terminado.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. El intendente municipal, funcionarios y compañeros de la Sec. de Economía acompañan en su dolor a Norma Albornoz por el fallecimiento de su tía.

TAPIA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/17|. Que brille en ella la luz que no tiene fin. Acompaña a Miguel Tapia y familia con profundo dolor la irreparable pérdida de su madre el equipo directivo, administrativo, personal docente y maestranza de la Escuela de Comercio Ramón Gómez Cornet. Las Termas.