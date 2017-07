Fotos El “Pocho” Lavezzi y Daniella Semaan acapararon miradas

01/07/2017 -

El delantero del seleccionado argentino de fútbol Ezequiel Lavezzi y Daniella Semaan, esposa del volante español Cesc Fábregas, acapararon todas las miradas durante sus respectivos pasos por la alfombra roja en la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. S ema a n , d e 4 2 a ñ o s , or iunda de Líbano e ínt i - ma amiga de Antonela, levantó suspiros en su paso por la alfombra desplegada en el sector dedicado para la prensa cuando Messi y Roccuzzo aun no habían dado el sí. Su elección del vestido negro, con vivos blancos y un escote pronunciado se ubicaron en el primer lugar de las preferencias de la platea masculina, entre los periodistas, por supuesto, los únicos acreditados para la boda. Luego, Sofía Balbi, la pareja del uruguayo Luis Suárez, también se ganó el llamado de atención con el vestido largo rojo, zapatos negros y el pelo rubio recogido. Por su parte, Lavezzi, con un traje impecable de color negro y un moño del mismo color, cautivó a las mujeres con una sonrisa pícara. Estilo "canchero" El "Pocho", acostumbrado a ser el centro de escena en las bromas del seleccionado, lució suelto, con un estilo "canchero", para posar delante de las cámaras, al mismo tiempo que ofreció disculpas por no brindar declaraciones. En tanto, Fábregas también aportó un dato curioso con la figura que apareció en la espalda del traje: dos pavos reales, en relieve, con algunos brillos. La gran ausente en la alfombra roja fue la cantante colombiana Shakira, quien se negó a aparecer, mientras que por el lado de los hombres se esperó sin éxito al crack brasileño Neymar. El paso por la alfombra roja no era obligado para los invitados, pero sí la instrucción de no realizar declaraciones. E l d e s f i l e d e e s t r e - llas incluyó a Xavi Hernández, Samuel Eto’o (el primero en aparecer), Luis Suárez, Carles Puyol, Fernando Gago con la ex tenista Gisela Dulko, Sergio Busquets, y Sergio "Kun" Agüero con Karina "La Princesita" Tejeda.